Jessica Selassiè e Barù, salta notte di passione/ Lulù li interrompe “Figura di m…”

Un’altra occasione per Jessica Selassiè di conquistare Barù è andata sprecata. La scorsa notte, per la prima volta in questa edizione del Grande Fratello Vip, la principessa e lo chef dalle origini nobili hanno dormito nello stesso letto e tutto sembrava andare per il meglio fino a quando Lulù ha fatto il suo ingresso in camera, rompendo l’idillio. La sorella di Jessica ha disturbato i due, ormai quasi addormentati, perché quello in cui stavano era il suo letto, quello in cui ha dormito con Manuel Bortuzzo.

Non sapendo dove stendersi, Lulù ha quindi pensato di disturbare Barù e sua sorella per riprendere il suo posto. Una scena che ha spiazzato Jessica, quasi basita dell’intervento della sorella, tanto da dirle “Tu mi rovini la vita!”

Jessica Selassiè e Barù interrotti a letto da Lulù: “Figura di merd*”

La mattina seguente, Jessica ha raccontato quanto accaduto a Miriana Trevisan e Manila Nazzaro e della reazione di Barù, uscito dalla stanza subito dopo l’interruzione di Lulù. Un momento che Jessica ha descritto come molto imbarazzante “È stata una figura di merd*!” ha tuonato. Dopo essere riuscita con grande fatica ad avvicinarsi in questo modo a Barù, la maggiore delle Selassiè teme ora che un’altra chance come questa non l’avrà: “Lui non verrà più visto quanto successo. Si è creato del disagio. Mi sono messa a piangere, mi sono vergognata della situazione. Lulù mi ha tirato insulti, secondo me lui ha sentito tutto”, ha infatti dichiarato Jessica.

