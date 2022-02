Jessica Selassiè e Barù, scatta il “massaggio artistico”/ Critiche dai social

Jessica Selassiè riceve un massaggio da parte di Barù Gaetani. La principessa si è sempre mostrata interessata a Barù nonostante lui abbia cercato di prendere le distanze facendole capire di non provare dei sentimenti nei suoi confronti. Proprio nella giornata di ieri Barù ha chiesto a Jessica di fargli una pedicure e la ragazza ha accettato senza problemi. Sui social in molti però non hanno apprezzato il gesto di Jessica e l’hanno anche insultata. Jessica Selassié ha iniziato a massaggiare i piedi di Barù, mentre il vippone nello stesso momento proseguiva qualche dialogo con altri compagni di avventura. Un utente su Twitter ha scritto: “Vabbè Jessica è davvero ridicola, questa è un’altra farsa”. Barù ha accettato di ricambiare il favore concedendo un massaggio a Jessica Selassiè. Il food influencer ha poi commentato la fine del massaggio: “Ora ne serve uno anche a me”.

Jessica è apparsa soddisfatta anche se in molti hanno sottolineato il fatto che Jessica abbia costretto Barù controvoglia. Un utente ha scritto: “Ma lei non rappresenta il mondo delle donne con una dignità, è attaccata tutto il giorno come una cozza, nessuna donna si può avvicinare, altrimenti fa il muso, ma non è niente per lei, Delia ha ragione, elemosinare un massaggio ,lui dalla faccia aveva due palle, ma Jessica con gli uomini ha dei problemi, non si può non avere rispetto della propria persona ,diventare una cameriera Baru non piace Jessica ,sarebbe già successo dopo 2 mesi, è inutile insistere, fa soltanto una brutta figura, sembra arrapata”. In effetti in varie occasioni Lulù aveva rmproverato Jessica per il fatto di aver dimostrato un attaccamento eccessivo nei confronti di Barù. A quanto pare però la ragazza non ha capito ancora la lezione.

Jessica Selassiè ha rivelato a Miriana Trevisan perché sua sorella Lulù appare capricciosa. Secondo Jessica, tutto sarebbe nato quando Lulù era piccolina e a scuola la facevano sentire diversa per il colore della pelle. Nate da padre etiope e madre italiana, Jessica e Clarissa hanno preso la carnagione della mamma, Lulù e suo fratello quella del padre. Jessica ha spiegato a Miriana: “Quando uscivamo pensavano che lei fosse adottata perché Clary è chiara, io sono chiara, mia mamma è chiara. Già aveva questo pallino quando era piccola e faceva sempre di tutto per essere attaccata a mia mamma per far capire che mia mamma era sua mamma perché lei aveva la pelle più scura”.

Jessica ha aggiunto che Lulù avrebbe avuto difficoltà a relazionarsi anche con i compagni di scuola: “Un bambino a sei anni la insultò [chiamandola con la N-Word, ndr] e lei ci rimase male e disse che voleva essere come noi, come la mamma perché gli unici scuri di carnagione sono i maschi della nostra famiglia. Poi a 14 anni le è successo quello che ha raccontato [lo stalker che la ricattava con le sue foto intime, ndr], quindi un susseguirsi di cose l’hanno resa più viziata e capricciosa rispetto agli altri tre fratelli perché i miei genitori volevano farla sentire più amata”. Jessica Selassiè e Lulù Selassiè hanno dimostrato di avere un rapporto di sorellanza profondo. Si vogliono bene ma discutono anche dicendosi le cose in faccia, con sincerità. Sarebbe bello che anche Jessica arrivi in finale con lei.



