Jessica Selassiè e Barù sempre più vicini/ Coccole sul divano ma spunta Medugno!

Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che Jessica Selassiè abbia un debole per Barù. Nella Casa del Grande Fratello Vip sembrava stesse nascendo un nuovo flirt se non fosse che le attenzioni dello chef per la principessa sono incostanti e poco chiare, così come le sue intenzioni nei suoi confronti. Ciò mette in confusione Jessica che una volta si sente preda della gelosia di Barù, un’altra invece da lui completamente ignorata.

Basciano elogia Jessica Selassié "La ragazza più completa"/ "Non ce n'è come lei"

Negli ultimi giorni la Selassiè sembra però aver deciso di non arrendersi con lui e adottare la strategia della ‘provocazione’. Durante la giornata lo stuzzica in vari modi, rubandogli baci all’improvviso, parlando dei nuovi ragazzi arrivati, facendogli battutine. Nelle ultime ore ha però deciso di spingersi ancora un po’ di più, gettandosi tra le sue braccia.

Antonio Medugno corteggia Jessica Selassiè? "Mi incuriosisci"/ Lei pensa a Barù e...

Jessica Selassiè pazza di Barù, Antonio Medugno geloso?

In un video che circola sul web, vediamo Barù steso sul divano e Jessica Selassiè sopra di lui. La ragazza lo abbraccia con affetto, gli stampa qualche bacio sulla guancia e lo guarda sorridente, chiedendogli se gli diano fastidio queste attenzioni. Lui nega ma appare comunque abbastanza imbarazzato dalla situazione. Sta di fatto che mentre Jessica punta Barù, Antonio Medugno sembra aver puntato lei. In una chiacchierata con Delia Duran ha notato: “Sono qui da cinque giorni e lo noto, dove va Barù va lei. Io sono entrato per fare il mio percorso, però Jessica tra le tante è interessante, molto responsabile, dolce, disponibile e sicuramente esteticamente è una bella ragazza”. Le intenzioni di corteggiarla, dunque, ci sono, ma lei rinuncerà a Barù?

LEGGI ANCHE:

Barù sentenzia su Delia Duran e Alex "Non mi piacete umanamente"/ "Purtroppo non hai capito un caz*o"

© RIPRODUZIONE RISERVATA