“Jessica Selassié e Barù vi fidanzate quando uscite?”/ La confessione a Manila “Ci vedremo e…”

Negli ultimi giorni Jessica Selassié e Barù stanno vivendo qualche difficoltà all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha cercato di prendere le distanze dalla principessa escludendola dalle sue alleanze preferendo Soleil Sorge a lei, mentre la ragazza ha ammesso di aver visto un ragazzo prima del suo ingresso in casa e di preferire lui al coinquilino.

Dopo la festa organizzata dagli autori per il sabato sera dei concorrenti Jessica ha trascorso un po’ di tempo con Barù, nonostante avesse cercato di prendere le distanze dal concorrente negli ultimi giorni, e questa mattina ha dimostrato di avere le idee chiare in merito al suo futuro con il concorrente una volta finito il reality.

Jessica Selassié non ha dubbi su Barù: “Ci vedremo”

Durante la colazione Jessica Selassié ha raccontato a Miriana Trevisan e Manila Nazzaro le ultime news tra lei e Barù raccontando come dopo aver parlato con il concorrente lontano dagli altri inquilini e dalle telecamere ha trovato molte risposte alle sue domande, anche se continua ad avere dei dubbi per via dell’atteggiamento altalenante dell’uomo.

Manila Nazzaro allora decide di fare alla principessa una domanda precisa: “Quindi vi fidanzate quando uscite?”. A questa domanda Jessica Selassié però non ha saputo dare una risposta definitiva anche se ha ammesso di avere una sola sicurezza: “Questo non lo so, sicuramente ci vedremo”.

