Jessica Selassié e Clarissa hanno “scaricato Lulù”?/ Il rapporto tra le principesse al Gf VIP traballa…

Dopo la puntata di venerdì del Grande Fratello Vip, che ha visto l’uscita di scena di Samy Youssef, Jessica Hailè Selassiè ha commentato l’eliminazione del modello con cui sembrava avere una particolare intesa. La principessa ha spiegato: “All’inizio io l’avevo preso come un gioco, poi l’ho percepito come un ripiego perché non poteva avere Raffaella. L’ho vista un po’ come una strategia perché ha capito che la coppietta funziona. Ho lasciato perdere”.

Secondo Jessica il modello volveva costruire una storia tra loro senza che ci fosse una reale attrazione, solo per ricercare visibilità all’interno del programma sapendo che le love story creano sempre molto interesse. “Speravo andasse via e menomale che se n’è andato!”, ha concluso senza mezze misure.

Jessica Selassié, in difficoltà all’interno della casa del Grande Fratello Vip

Jessica Selassié sta vivendo giorni un po’ faticosi, sopratutto con Lulù che sembra essere gelosa anche del rapporto delle due sorelle. “Dai più confidenza a lei che a me ormai”, ha detto Lulù a Clarissa. “Comunque l’aggressività verbale di Lulù nei confronti di sua sorella Jessica è assurda. E il fatto che Jessica non le risponde male è la dimostrazione che sa che Lulù abbia qualche disagio”, ha notato un utente.

In tanti chiedono che le tre principesse siano separate: “Io spero vivamente che le 3 princess si separino e inizino a giocare ognuna per conto proprio perché secondo me per colpa di Lulù saranno “penalizzate” anche Clarissa e Jessica”, ha scritto un fan su Twitter. E ancora: “Spero separino le sorelle per il bene di Jessica, è una ragazza educata, si da da fare in casa e con le sis viene penalizzata. Sarebbe un modo per farla respirare, credo abbia una vita stressante. Non ha voce in capitolo, fa da madre e dosa le parole per paura di ferire”.

