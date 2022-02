Jessica Selassié e il bullismo “Ero sovrappeso”/ Ha perso 25 kg e ora al Gf Vip…

Jessica Selassié è senza dubbio tra i personaggi del Grande Fratello Vip che hanno subito la trasformazione più marcata durante il reality. Ha infatti dimostrato carattere e personalità, evidentemente frutto anche di un passato tutt’altro che facile. Da piccola, infatti, è stata vittima di bullismo per il suo forte sovrappeso. Non era tranquilla e non si accettava. Le sue compagne di classe poi in un’occasione la ridicolizzarono davanti a tutti. Jessica Selassié ha faticato a superare quell’episodio ma alla fine ci è riuscita.

Ed è riuscita anche a perdere peso grazie ad una dieta ferrea che le ha permesso di dimagrire di 25 chili. Nella casa sembra averne persi altri, visto che sembra in una forma invidiabile, tanto che Alfonso Signorini le ha fatto i complimenti in occasione dell’ultima puntata del Gf Vip. Proprio nella Casa ha spiegato che i suoi problemi di peso erano legati a questioni di salute. Alla fine è tornata a piacersi di nuovo e a mettersi tutto alle spalle.

JESSICA SELASSIÉ E LA CAUSA DEI SUOI SCOMPENSI

L’alimentazione di Jessica Selassié è tra l’altro diversa perché da tempo ha scoperto di essere celiaca, o meglio di soffrire di un’infiammazione cronica all’intestino con l’assunzione di glutine. Quindi, è costretta a evitare tutti gli alimenti che contengono questa sostanza. Nel suo caso è un’intolleranza così grave che deve usare pentole e padelle diverse per evitare anche solo tracce della sostanza. Proprio questa malattia è la causa degli scompensi che ha patito in passato, soprattutto a livello di peso.

Infatti, ora che ha eliminato il glutine dalla sua alimentazione Jessica Selassié si sente meglio. E si vede anche, ha ritrovato il suo peso forma e la sicurezza in se stessa. Peraltro, è uno dei pochi casi in cui accade in questo reality, poiché a causa della lunga permanenza all’interno della Casa e di un’alimentazione condizionata anche dal budget messo a disposizione, alcuni concorrenti hanno preso qualche chiletto in passato. Lei invece è riuscita a trovare il suo equilibrio.



