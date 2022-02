JESSICA SELASSIE’ AL GRANDE FRATELLO VIP/ “Non sono innamorata di Barù”

Jessica Selassiè è tra le protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 2021. La sorella più grande delle Principesse Selassiè all’interno della casa ha un interesse per Barù, ma non è corrisposto del tutto. Nell’ultima settimana Jessica si è confidata con Delia Duran che, alle spalle, ha baciato Barù nel confessionale.

Barù, accusa choc Jessica "Ci prova solo perché mi piace la Soleil"/ È la fine dei jerù?

Durante la diretta la Selassié scopre la cosa e commenta: “non sono innamorata di Barù, ho un affetto e mi piace. Di certo se vedo una mia amica a cui da fastidio un mio comportamento, evito. Non ha mantenuto fede alle sue parole, non mi fiderò mai più di Delia, non la considero un’amica e facesse ciò che vuole visto che né lei né Barù mi devono spiegazioni”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Clarissa Selassiè e la madre urlano per Lulù e Jessica/ Il GF Vip censura: il web...

Jessica Selassiè: “Clarissa mi disse che dovevo…”

Jessica Selassiè sta facendo un percorso meraviglioso all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La concorrente all’inizio è apparsa insicura ma questa esperienza le ha dato la forza di guardarsi dentro riscoprendo il suo essere sensuale. Proprio Davide Silvestri è rimasto meravigliato e si è soffermato a parlare con Jessica del suo cambiamento. Davide infatti le dice: “È arrivato il tuo tempo”. Jessica Selassiè ha rivelato a Davide di aver avuto una svolta nel momento in cui è uscita Clarissa che le aveva suggerito di badare a sé stessa piuttosto che agli altri: “Clari mi disse prenditi cura di te perché vedeva che non lo facevo mai. Stavo sempre appresso a lei e a Lulù. Ero sempre in cucina. Anche ora ci sto ma prima cercavo di fuggire da determinate situazioni. Clarissa mi ha spinta molto da questo punto di vista”.

Ballo hot tra Jessica e Barù al GF VIP/ Ma il web tuona "Falso!"

Jessica Selassiè si è accorta di essere riuscita a concentrarsi maggiormente su sé stessa dando valore alla sua personalità: “Per tanto tempo visto che io non mi piacevo avevo l’idea di non piacere. Sono molto autocritica”. Jessica si sta scrollando di dosso le sue insicurezze. Parlando della sua famiglia, Jessica fa anche delle rivelazioni: “Mio padre è una figura imponente ma mia madre se lo rigira in 3 secondi”. Jessica ha scoperto anche un suo lato seduttivo complice la presenza di Barù nella casa con cui è nato un certo feeling.

Jessica Selassiè e lo scontro con Alex Belli

Alfonso Signorini vuole far confrontare i vipponi con Alex Belli in quanto tutti, concorrenti, opinioniste, conduttore e pubblico, si stanno facendo la stessa domanda: cosa intende Belli per amore libero? Tra i vip in SuperLed c’è anche Jessica Selassiè, che in confessionale ha affermato di essere convinta che l’attore sia ormai innamorato perso di Soleil, così come lo vedeva quando lui era ancora nella casa del Grande Fratello. La principessa, confrontandosi con Alex, gli dice quindi di fare una scelta, non solo per uscire con la faccia pulita dalla situazione, ma anche per evitare di far soffrire ulteriormente Delia, che non se la passa nel migliore dei modi. Ovviamente Belli svia, dicendo che non ha bisogno di scegliere. Durante le nomination palesi Jessica Selassiè ha fatto il nome di Barù, e questa cosa sarà oggetto di discussione con Soleil nel dopo puntata: la principessa dice di averlo fatto per provocare l’uomo e invitarlo a fare un passo verso di lei, ma l’influencer si trova contraria, così come Davide e lo stesso Barù. Ma la donna non passa solo del tempo a scappare dagli screzi, la vediamo anche ballare con Giucas e discutere del suo outfit con le vippone.

Le sue amiche decidono di approfondire il rapporto tra Barù e la Selassié: Sophie, Jessica, Nathaly e Lulù intervistano l’uomo e fanno domande sulla famiglia, ma anche sul suo carattere e poi sull’amore, dove l’uomo dichiara di non essere alla ricerca di una relazione, soprattutto al GFVip. Dopo questo spezzone e dopo la puntata di TVGFVip Radio gestita da Jessica, Soleil e Barù, la principessa confessa una sua debolezza e si dice stufa dei due di picche che riceve da quando è nel programma, in particolare non capisce alcuni movimenti di Barù che sembra è rimasta rivolgerle attenzioni, e poi sembra infastidito da lei. Jessica Selassiè si confessa con Lulù e Miriana in sauna, e se la sorella le dice di lasciarlo perdere in quanto hanno davanti “il nuovo Alex”, la seconda le consiglia di aspettare e osservare l’evolversi della situazione. Jessica Selassiè non ha ottenuto l’immunità ma è riuscita a salvarsi dal televoto, in cui però è finito Barù anche grazie al suo voto provocatore.





© RIPRODUZIONE RISERVATA