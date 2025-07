Jessica Selassié si frequenta con Tommaso Foglia, giudice di Bake Off Italia? L'indiscrezione di Deianira Marzano sull'ex vincitrice del Grande Fratello Vip

Jessica Selassié, la vita sentimentale dell’ex vincitrice del Grande Fratello Vip

Ogni estate si tinge di qualche nota di gossip, trattandosi infatti del periodo dell’anno ideale per il proliferare di rumors e indiscrezioni sui personaggi dello spettacolo, della televisione e non solo. E anche l’estate 2025 non è da meno, con i riflettori della cronaca rosa sempre puntati sui volti noti e pronti ad intercettare ogni loro spostamento. E, a finire al centro dell’attenzione nelle ultime ore, troviamo anche Jessica Selassié.

Il suo nome non è così sconosciuto nel mondo dei reality, avendo partecipato assieme alle sorelle Clarissa e Lulù all’edizione del Grande Fratello Vip 2021/22 e venendo proclamata vincitrice. Fu per lei un grande trionfo che l’ha presto catapultata sotto i riflettori dello spettacolo e anche del gossip.

Dopo l’esperienza nel reality, infatti, si sono intensificate le voci legate ad una presunta relazione con Barù Gaetani, suo coinquilino nella Casa di Cinecittà. Una breve frequentazione che tuttavia si è conclusa con un nulla di fatto, con i due ex concorrenti che hanno poi preso strade separate.

Jessica Selassié si frequenta con Tommaso Foglia, giudice di Bake Off Italia?

Ora, però, spunta una nuova indiscrezione sulla vita sentimentale di Jessica Selassié e arriva direttamente dal profilo Instagram di Deianira Marzano. Sulle sue Instagram stories, infatti, l’esperta di gossip nelle ultime ore ha ricondiviso la segnalazione di un utente in merito proprio all’ex vincitrice del Grande Fratello Vip: “Gira la voce che Jessica Selassié frequenti Tommaso Foglia, il giudice di Bake Off“.

“Nuova coppia?“, si domanda la stessa Deianira in merito alla segnalazione che, al momento, non è ancora stata né confermata né smentita dai diretti interessati.

Sta di fatto che l’ex gieffina potrebbe realmente aver ritrovato il sorriso e l’amore, e il fortunato non è un volto così sconosciuto. Trattasi infatti di Tommaso Foglia, noto per essere giudice del programma culinario di Real Time Bake Off Italia – Dolci in forno, dove svolge tale ruolo dalla decima edizione.