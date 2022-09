Jessica Selassiè esclusa dal GF Vip 7/ Signorini non la invita, web furioso ma lei…

Jessica Selassiè assente alla prima puntata del Grande Fratello Vip 7

Il Grande Fratello Vip 7 è ufficialmente iniziato e, come sempre, la prima polemica è servita. A scatenarla è stata l’assenza, in qualità di ospite, della vincitrice della scorsa edizione Jessica Selassiè. In studio, nel corso del primo appuntamento, sono arrivati nell’ordine Giulia Salemi che si occuperà della parte social, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, conduttori del GF Vip Party. In tanti si aspettavano di vedere in studio anche Jessica Selassiè come accadde nella scorsa edizione quando in studio arrivò Tommaso Zorzi che raccontò le proprie emozioni facendo poi una sorpresa proprio a Jessica, Lulù e Clarissa che conosceva già.

Quest’anno, invece, la vincitrice della scorsa edizione, finora la più lunga della storia, non era in studio. Jessica aveva comunque intenzione di seguire la prima puntata del reality al punto che, come sottolinea BlogTivvu, aveva annunciato delle dirette Instagram durante la pausa pubblicitaria. Dirette che non ha più fatto preferendo reagire con dolcezza e preparando delle crepes alla nutella.

Jessica Selassie tifa Antonella Fiordelisi?

Nessuna polemica, dunque, da parte di Jessica Selassiè che è concentrata sulla propria vita e sui nuovi progetti. Jessica, tuttavia, ha sempre seguito il Grande Fratello Vip e probabilmente lo farà anche quest’anno così come Lulù e Clarissa che, nel corso della prima puntata del reality, tra le storie dei propri profili Instagram, hanno condiviso foto e video di Antonella Fiordelisi facendo già il tifo per lei.

Anche Jessica sosterrà la permanenza nella casa di Antonella Fiordelisi come le sorelle Lulù e Clarissa? Nel frattempo, la Selassiè guarda avanti esortando i suoi fan a fare lo stesso.

