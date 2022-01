Jessica Selassié, flirt con Barù?/ Nathalie “È carino, non ti piace?”, “Devo ancora capire…”

Jessica Selassié: contro Katia Ricciarelli e Soleil Sorge

Lo scorso lunedì 3 gennaio è andata in onda la trentunesima puntata del Grande Fratello Vip 6, ricca dei consueti colpi di scena e di imperdibili confronti. Jessica Selassié ha avuto un percorso altalenante all’interno della casa; ha alternato momenti di esposizione ad altri di totale ombra, mettendo in discussione lei stessa il suo ruolo all’interno del programma. Con uno degli ultimi ingressi però le cose sembrano essere cambiate: l’ex tentatore Alessandro Basciano ha infatti subito fatto colpo sulla principessa, ma non solo su di lei. Durante la diretta Jessica è stata coinvolta in un acceso scontro con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, con la sorella Lulù a darle manforte, sul discusso post di Clarissa Selassiè.

Jessica Selassié ha attaccato direttamente la Ricciarelli, definendola irascibile e criticandola duramente per le sue parole forti e offensive. Al momento della nomination la principessa ha scelto di nominare Soleil Sorge, rea di aver parlato male delle sorelle. Nelle ore successive Jessica si è scontrata proprio con Soleil: l’influencer l’ha attaccata di essere falsa e di non aver rispettato il loro rapporto di amicizia.

Jessica Selassié ship con Barù?

Negli ultimi giorni Jessica Selassié ha annunciato che lascerà il Grande Fratello Vip 6 se Katia Ricciarelli non verrà punita per le parole offensive rivolte alla sorella Lulù. “Vai a scuola tu, al tuo Paese vai a scuola, che forse non t’hanno insegnato niente”, ha detto la soprano. Parlando con Miriana Trevisan, Jessica ha dichiarato: “Io mi alzo in piedi e me ne vado, Miriana, ti giuro, io lo faccio. Se anche questa gliela fanno passare…”. Ma non è tutto.

In molti hanno notato un avvicinamento tra Jessica Selassié e Barù, nipote di Costantino Della Gherardesca. “Quindi non cucineremo mai più insieme, Jess? Io e te?”, le ha chiesto Barù, stringendola in un abbraccio. Podo dopo la principessa si è confidata con Nathalie Caldonazzo, parlando proprio di Barù: “È carino, non ti piace? Neanche un po’?”, le ha chiesto l’attrice. “Devo ancora capirlo… lo devo conoscere. Non lo conosco ancora”, ha risposto Jessica. Sui social in molti fanno il tifo per questa coppia.

