Jessica Selassié gelosa di Delia Duran/ Con Barù: amore o illusione?

Jessica Selassié gelosa di Delia Duran

Da giorni dentro la casa del Grande Fratello Vip non si fa che parlare del rapporto tra Jessica Selassié e Barù Gaetani. La principessa ha iniziato a mostrare un certo malessere dopo le voci su un presunto bacio tra il nobile toscano e Delia Duran. I due hanno smentito la notizia, ma Jessica Selassié è apparsa molto turbata. La principessa, che ha ammesso il suo interesse per Barù, e ha cercato sostegno nelle altre vip della casa. Soleil Sorge le ha consigliato di lasciare perdere e a non illudersi: “Non ti accontentare, meriti un amore che ti travolga. Hai talmente tanto valore e femminilità, hai bisogno di qualcuno che ti ami”. Data la situazione in casa, Barù ha cercato di tranquillizzare Jessica spiegandole di non essere interessato a Delia e di aver scambiato due chiacchiere con lei solo per puro divertimento.

Jessica asfalta Lulù "Hai fatto cose peggiori... Hai fatto venire la febbre a Manuel"/ Insorge il web

Jessica Selassié e Barù: sarà amore?

È ormai evidente che Jessica Selassié provi dei sentimenti per Barù. Delia Duran ha riferito a Barù che la principessa le ha chiesto di non ballare con lui: “Sta male lei, mi ha detto di non ballare con te. Affrontala e dichiarati, dimmelo in faccia. Se stai scherzando con me allora scherzo anche io”. Barù ha però ribadito la sua intenzione di non istaurare legami con nessuno dentro la casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore Jessica si è confidata nuovamente con Manila Nazzaro, raccontandole del tempo trascorso insieme a Barù: “Ci siamo dati una specie di bacio sulle labbra”, ha detto la principessa certa che il bacio vero e proprio arriverà. Dentro la casa però c’è chi pensa che Jessica si stia solo facendo dei film e che Barù non ricambi i suoi sentimenti. Altri, come gran parte del pubblico da casa, sono curiosi di sapere se il bacio tra Delia e Barù ci sia stato davvero: le telecamere li avranno ripresi? Sicuramente questo nuovo triangolo dentro la casa sarà al centro della puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera, lunedì 7 febbraio.

