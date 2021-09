Jessica Selassié, Grande Fratello Vip/ Scoppia la polemica con Soleil Sorge, sensi di colpa o strategia?

Jessica Haile Selassié con il suo modo di fare dolce e aperto ha conquistato tutti, pubblico da casa e compagni durante questa edizione del Grande Fratello Vip 2021. Jessica è una delle tre sorelle principesse discendenti dell’ultimo imperatore etiope. Nonostante i problemi iniziali soprattutto con Katia Ricciarelli, con una dichiarazione che è costata alla donna l’ira dei social, infatti, ha confidato in maniera ironica a sua sorella Clarissa di trovare Jessica grassa.

Soleil Sorge vs Gianmaria Antinolfi/ "Il tuo agente ha detto che hai un segreto che rivelerai al GF VIP..."

Il carattere di Jessica Haile Selassié è nettamente diverso rispetto a quello delle sue sorelle, infatti la ragazza ha più volte ricordato a tutti di essere la sorella più pacata delle tre ed è stata accolta subito molto bene da tutti i concorrenti della casa, ecco perché le parole di Katia Ricciarelli sono state davvero un brutto colpo per lei.

Piero Neri, fidanzato Raffaella Fico/ Nozze dopo il Grande Fratello? La promessa e..

Jessica Haile Selassié dolce ma schietta, il battibecco con Soleil

Jessica Haile Selassié ha conquistato il pubblico da casa soprattutto per la sua dolcezza, che la fanno sembrare ancora più vera e autentica di quanto già non lo sia. Nonostante provenga da una famiglia benestante non fa sfoggio della sua origine e si mostra sempre disponibile è aperta con tutti gli altri concorrenti. Bella e sensibile, Jessica ha tutte le carte in tavola per arrivare dritta alla conquista del Grande Fratello vip 2021 e trascinare con se le sue sorelle, con le quali gareggia come un unico concorrente, ma chissà se Alfonso Signorini non intervenga, proprio questa sera, per dividerle e far emergere così tutti i lati del loro carattere.

Francesca Cipriani vs Vera Miales fidanzata di Amedeo Goria?/ Dopo l'attacco al giornalista confronto al GF

Jessica Haile Selassié si definisce come schietta e sicura di sé ma al contempo sensibile e dall’animo dolce. Il suo lato schietto è emerso di recente nei confronti di Soleil Sorge accusata di non partecipare alle pulizie della casa. Il litigio è avvenuto poco prima del pasto, quando i concorrenti si stavano sedendo a tavola e la principessa ha voluto ricordare ai concorrenti della casa alcune regole fondamentali per una convivenza serena, tra cui pulire li bagno, non bere dalle bottiglie e non lasciare cibo in giro per la casa e nonostante il discorso avesse messo tutti d’accordo, Soleil Sorge è voluta intervenire per stemperare la situazione dicendo: “Non stiamo a fare polemica però, stiamo mangiando”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA