Jessica Selassiè ha avuto un flirt con un vip/ “Mi sono lasciata andare e…”

Jessica Selassiè ha avuto un flirt con un personaggio famoso. E’ stata lei a rivelare questo inedito retroscena sentimentale a Francesca Cipriani. Jessica ha ammesso di essersi sempre sentita diversa dalle sue coetanee: “Le mie amiche avevano anche avventure da una notte, sai la concezione americana è diversa. Io però non riesco, non ce la faccio proprio. Da una parte invidio chi lo fa, perché poi ha tante esperienze, fai tante conoscenze. A volte invidiavo le mie amiche spontanee e libere. Anche a ballare io non riuscivo ad andare con un ragazzo per una sera. In questi anni non sono stata con nessuno”. Poi ha dichiarato di essere stata con una persona molto famosa senza lasciarsi andare sulla sua identità: “L’unica volta che sono stata con una persona subito è stata speciale. Ancora oggi ci parlo, ma è una persona troppo famosa per poter uscire adesso con me. Si tratta di una persona troppo conosciuta. Mi disse che dovevo amarmi di più. Tra di noi c’era tanta attrazione e stima. Per questo è successo e mi sono lasciata andare, perché non c’era soltanto la fisicità”. Non sappiamo chi sia l’uomo in questione.

Jessica Selassiè ha confidato poi di aver avuto dei blocchi con gli uomini per la sua fisicità: “Se io interesso a uno che non mi piace mi sento a disagio e vado in tilt. In questi 5 anni non mi è mai capitato di trovare qualcuno che mi piacesse al 100%. Poi non mi piacevo nemmeno io, avevo 25 kg in più. Non mi mettevo in costume, nemmeno in pantaloncini perché non stavo bene con me stessa. Mi ero spenta e la gente lo notava. Ero complessata per i kg in più. Con i social si guardano molto le cose fisiche e superficiali. In questi 5 anni tante cose mi sono preclusa. Quando magari era un periodo che stavo meglio avevo delle finte amiche accanto che mi deridevano. Non vedevano l’ora che facessi un errore e alle spalle dicevano cattiverie”.

Jessica Selassiè si è resa protagonista di un’accesa discussione con Jo Squillo. Jessica soffre infatti di celiachia e molto spesso il suo problema non viene preso in considerazione dai cuoi compagni. Jo Squillo ha preparato delle frittelle dimenticandosi del disturbo della ragazza. Jessica ha allora esordito infastidita: “Stanno tutti mangiando e io sto qui, a te non è mai successa una cosa del genere”.

Jo Squillo ha replicato: “Non essere così rigida. Anche a me non fate le torte e spesso non le mangio”. Jessica le ha poi spiegato che la sua è una scelta di vita e non un problema di salute: “Mi pare che tu abbia sempre mangiato con tutti quanti! Sono le tre e devo ancora buttarmi giù la pasta! A me di te non interessa, sto pensando a me adesso! L’unica persona che ha una problematica reale sono io, non sei tu. La tua è una scelta di vita la mia no”. Jo Squillo ha cercato di farla ragionare scusandosi per la dimenticanza. Jessica però ha ribattuto: “A me piacerebbe mangiare con tutti gli altri nello stesso momento, sai? Non mi piace mangiare seduta da sola come un cane quando tutti gli altri si sono già alzati, hanno finito e digerito […] Non ce l’ho più la tolleranza, siamo qua da un mese e mezzo”.

Jo Squillo ha poi rincarato la dose e parlando con gli altri inquilini della casa ha asserito che coloro che soffrono di celiachia fanno vivere male gli altri. Una dichiarazione che ha diviso anche sui social. Possiamo dire che Jo Squillo ci sembra alquanto egoista?



