Jessica Selassié ha un uomo fuori dal Gf Vip?/ “Lui o Barù, prima giro sulla giostra”

Le avventure dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip stanno per giungere al termine con la fine del programma e chissà quanti di loro continueranno a vedersi anche al di fuori del programma. L’interrogativo vale anche per la coppia-non coppia Jessica Selassié e Barù che nonostante nell’ultimo periodo si sia avvicinato alla ragazza continua a ribadire di ritenere le principesse solo delle amiche.

Proprio Jessica Selassié ha rivelato di aver sentito un uomo prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip e ha ammesso di non avere alcun dubbio su chi scegliere una volta fuori se le dovesse prendere una posizione tra l’uomo misterioso e il concorrente del reality.

Jessica Selassié: chi sceglierebbe tra Barù e l’uomo misterioso?

Parlando con Sophie Codegoni e Manila Nazzaro, Jessica Selassié ha rivelato: “Sai che forse non ho proprio un minimo dubbio? Che andrei per l’altra persona tutta la vita. Perché spesso rimango un po’ delusa da quest’altro, quindi… non so”. Manila Nazzaro, non avendo capito il senso del discorso della principessa ha chiesto più spiegazioni a Sophie Codegoni, che le ha detto: “Era una domanda spiacevole che le ho fatto ieri a cui non sapeva darmi una risposta”.

Così Jessica Selassié ha spiegato: “Praticamente ieri le ho chiesto Chiamerai Fabrizio Corona fuori dalla radio?” così Sophie ha continuato: “Allora visto che lei mi ha fatto una domanda stron*a ora te la faccio io, così le ho chiesto di ipotizzare a un possibile interesse da parte di entrambi, sia Barù che quest’altra persona e le ho chiesto chi sceglierebbe”. Jessica allora è intervenuta per spiegare la sua risposta, che è stata: “Prima dovrei fare un giro sulla giostra e poi decido”.

