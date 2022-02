Jessica Selassiè hot “Barù voglio il tuo cazL*o”/ Lui “Cosa sei disposta a fare per…”

Notte di battute bollenti e frecciatine nella casa del Grande Fratello Vip 2021 tra Jessica Selassiè e Barù Gaetani. Dopo più di due mesi di convivenza, Jessica non nasconde più il suo interesse nei confronti di Barù il quale, pur apprezzando la sua compagnia, non sembra intenzionato ad andare oltre, almeno all’interno della casa, per avere una storia d’amore con lui. Tuttavia, Jessica non si arrende e, nonostante alla fine del reality manchino solo due settimane, prova in tutti i modi a farlo capitolare ai suoi piedi. Ieri, il Grande Fratello, ha regalato ai vipponi una serata film. Dopo averlo guardato l’uno accanto all’altra, i due hanno trascorso il resto della serata insieme.

Tra la preparazione della cioccolata calda e una chiacchiera, ancora una volta, si sono ritrovati a trascorrere le ore notturne insieme. I due, tuttavia, non erano da soli ma con Alessandro Basciano e Sophie Codegoni i quali sono convinti che tra i due ci sia qualcosa. Nella stanza arancione, così, tra Jessica e Barù non sono mancate le battutine bollenti.

Jessica e Barù: sguardi e battute bollenti al Grande Fratello Vip

Sul letto di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, prima di lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo, si sono ritrovati anche Jessica Selassiè e Barù. La principessa etiope ha cancellato i freni inibitori e, scherzando, si è lasciata andare ad una battuta nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca.

“Cosa vuoi?“, ha chiesto Barù. “Il tuo caz*o”, ha risposto Jessica scatenando le risate di Sophie mentre sul viso di Alessandro e Barù e spuntato uno sguardo di sorpresa. “Cosa sei disposta a fare per il mio caz*o?”, ha chiesto ancora Barù. “Dimmi cosa devo fare” è stata la risposta di Jessica. “Popolo italiano, l’avete sentita? Se si brucia ha giocato col fuoco”, ha concluso Barù.

