Jessica Selassiè/ Il dramma di Lulù e il rapporto problematico con Nathaly Caldonazzo

E’ tempo di bilanci nella casa del Grande Fratello Vip. A poche settimane dalla finale, Jessica Selassiè e Miriana Trevisan si sono confrontate sul loro percorso parlando anche di Lulù. Le due concorrenti hanno parlato del cambiamento di Lulù che giorno dopo giorno sembra avere acquisito maggiore sicurezza in sé stessa. Jessica infatti ha confidato a Miriana: “Le cose da sola le sa fare benissimo, è solo furba”. Miriana Trevisan non è riuscita a trattenersi e ha svelato il suo pensiero su Lulù: “Mi ha fatto sentire in colpa”. Miriana e Lulù si sono spesso scontrare nella casa del Grande Fratello Vip. Miriana ha compreso con il tempo he la migliore strategia fosse quella di lasciarla perdere in modo da evitare ulteriori discussioni: “Ho capito la sua fragilità. La dobbiamo lasciare in pace, quindi io l’ho capito questo, ma…”. Jessica si è trovata d’accordo con le sue parole e ha affermato: “Si, dobbiamo lasciarla in pace”.

Jessica Selassiè in quanto sorella di Lulù è entrata conoscendo i suoi punti deboli. Sa che Lulù è capricciosa tanto che l’altro giorno ha svelato il motivo: “Quando uscivamo pensavano che lei fosse adottata perché Clary è chiara, io sono chiara, mia mamma è chiara. Già aveva questo pallino quando era piccola e faceva sempre di tutto per essere attaccata a mia mamma per far capire che mia mamma era sua mamma perché lei aveva la pelle più scura”. Poi ha aggiunto: “Un bambino a sei anni la insultò [chiamandola con la N-Word, ndr] e lei ci rimase male e disse che voleva essere come noi, come la mamma perché gli unici scuri di carnagione sono i maschi della nostra famiglia. Poi a 14 anni le è successo quello che ha raccontato [lo stalker che la ricattava con le sue foto intime, ndr], quindi un susseguirsi di cose l’hanno resa più viziata e capricciosa rispetto agli altri tre fratelli perché i miei genitori volevano farla sentire più amata”. La vicinanza di Manuel Bortuzzo però potrebbe migliorarla.

Puntata scoppiettante per Jessica Selassiè, che, a causa dell’avvicinamento (vero o presunto) tra Delia a Barù, ha ormai quasi chiuso i rapporti con la modella. Da diversi giorni il rapporto tra le due è molto freddo. Nella serata di giovedì 17, Alfonso Signorini chiama Jessica, Lulù, Delia e Nathaly nella Superled e mostra una clip che riassume gli ultimi eventi. L’obiettivo è stimolare il confronto tra le quattro donne e provare a risolvere le incomprensioni. La principessa continua a dire di sentirsi ferita dal comportamento di Delia poiché ha visto il gesto della modella, ossia l’aver baciato Barù in confessionale, come una provocazione nei suoi confronti. Nonostante la rabbia, chiede scusa alla modella per come si è espressa durante e dopo la puntata di lunedì. Interviene anche Nathaly, che si è schierata a favore di Delia, criticando l’atteggiamento possessivo di Jessica verso Barù. Inoltre l’attrice, per rispetto della principessa, ha evitato di avvicinarsi al VIP proprio per non farla stare male. Nonostante le premesse però è scoppiata una lite furiosa tra le due, scaturita da un’incomprensione legata alle scorte di cibo. Prende la parola Sonia Bruganelli che dallo studio dichiara che l’unico vero colpevole in tutta questa storia sia Barù. L’uomo non è mai stato chiaro nei confronti delle donne della casa, favorendo lo scontro tra le compagne. Adriana Volpe non è dello stesso parere e si schiera a favore di Jessica. Infatti, dopo quanto visto nella clip è molto critica verso Nathaly che ha usato dei termini troppo pesanti ed esagerati verso la principessa.

Alfonso Signorini interviene chiedendo a Jessica il motivo dell’astio manifestato da Nathaly verso di lei e la principessa sostiene che l’attrice non abbia avuto l’occasione per farsi notare da Barù come desiderava e, proprio per questo, è così ostile nei suoi confronti. Post puntata non tardano ad arrivare nuove critiche di Jessica nei confronti dell’ex amica Nathaly. Si trova in salotto con Alex, Davide e Delia e l’argomento di discussione è l’avvicinamento dell’attrice alla modella brasiliana. Secondo Alex tale atteggiamento è mosso da secondi fini e se Delia non concorda con il marito, Jessica invece condivide l’idea di Alex: Nathaly è una donna subdola, che trasferisce le sue frustrazioni sui compagni e vive sparlando degli altri. Jessica continua a concorrere alla finale del Grande Fratello e la voglia della ragazza di proseguire la permanenza in casa è molta.



