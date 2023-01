Jessica Selassié, il party di compleanno é una reunion di GFvip/ I grandi assenti

Jessica Selassié celebra il compleanno poco prima di Capodanno 2023: tutte le curiosità

Insieme alle sorelle principesse etiopi Lulù e Clarissa, Jessica Selassié può dirsi la rivelazione dello scorso Grande Fratello vip 6 e il giorno del suo compleanno é un’occasione di reunion tra ex GFVIP. La principessa etiope e vincitrice del Grande Fratello vip 6 ha voluto anticipare i celebrativi dello scoccare del nuovo anno e di Capodanno 2023, con un party tra vip a Roma, come testimoniano le esclusive immagini pubblicate sul nuovo nonché primo numero datato 2023 di Chi magazine, il giornale diretto dal conduttore in carica del Grande Fratello vip, Alfonso Signorini.

Jessica Selassié: "Il GFVIP? Mi ha dato autostima"/ "Ero sovrappeso, ora.."

Il compleanno della princess festeggiata, che lo scorso 27 dicembre 2022 ha compiuto 28 anni, si é celebrato al rinomato locale capitolino Giano Bistrot, assumendo le peculiarità di una reunion tra ex protagonisti del GFvip. Ma non solo. Ha visto lo show cooking dello chef Davide Civitiello (pizzaiolo campione del mondo 2013, ndr).

Jessica Selassié al veleno sul GFvip 7/"Remake della troppia, Gintonic? Non esiste"

Tra gli invitati e presenti al party, oltre alle sorelle Selassié, Lulù Selassié e Clarissa Selassié, sono accorsi per la festeggiata l’ex storico della gieffina più discussa del Grande Fratello vip 7 in corso – che é Antonella Fiordelisi- ovvero Francesco Chiofalo, gli ex Grande Fratello vip 6 che hanno condiviso con le princess la Casa dei vip lo scorso anno, Miriana Trevisan e Giucas Casella, ma non solo. Si sono aggiunti, ancora, l’altro ex gieffino vip Amedeo Goria e l’altra star del reality dei vipponi, Valeria Marini. E a catalizzare l’attenzione mediatica sono anche “i grande assenti” all’evento.

Jessica Selassié su Manuel Bortuzzo/"La rottura con Lulù? Influenzato, ora infelice"

Soleil Sorge tra gli assenti al party post- Grande Fratello vip di Jessica Selassié

Primi tra tutti, i futuri genitori vip ed ex coinquilini della festeggiata nella Casa, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, tra i quali Jessica Selassié si rivelava “una terza incomoda” ai primi tempi della convivenza forzata tra vipponi, nella Casa più spiata d’Italia. Questo, con Jessica che si palesava interessata al bel dj Basciano, che al contempo invece si palesava fortemente attratto dalla coinquilina blonde, che a breve lo renderà padre della loro primogenita Céline. Segno che anche un amore nato in TV possa durare nel tempo, persino dopo gli effetti dei riflettori da reality. Altra grande assente al party di Jessica Selassié, é Soleil Sorge. La protagonista indiscussa del Grande Fratello vip 6, a quanto pare, non ha presenziato al party di Jessica Selassié, nonostante la notevole influenza mediatica che ora esercita. La modella italo americana é ormai una celeb TV, tanto che ha ottenuto la chance di sostituirsi a Sonia Bruganelli, nel ruolo di opinionista, per due puntate del Grande Fratello vip 7. Che i grandi assenti al party di Jessica non abbiano ricevuto l’invito da parte della festeggiata, per via di rapporti tesi? Chissà!











© RIPRODUZIONE RISERVATA