Jessica Selassiè, il triste ricordo su Lulù/ “Pensavano fosse adottata”

Tristi ricordi quelli raccontati da Jessica Selassiè a Miriana Trevisan, riguardanti proprio la sorella Lulù. Come mostrato durante la diretta giornaliera, le due stavano conversando, e a un certo punto la conversazione è dirottata verso la seconda finalista del Grande Fratello VIP. “Quando era piccola, lei non aveva un punto di riferimento” ha spiegato Jessica. “Quando uscivano pensavano perfino che fosse adottata (…) Lei faceva sempre di tutto per stare attaccata a mia mamma, per far capire che era sua mamma. Questo perché aveva la pelle più scura. Poi, il fatto di non avere delle amiche, ogni volta doveva far sempre qualcosa per farsi accettare.”

RKOMI, CHI È E CARRIERA/ "Mai conosciuto mio padre. Mamma è il mio orgoglio"

Miriana ha dunque chiesto le motivazioni del bullismo che Lulù ha subito durante l’adolescenza e Jessica non ha saputo dare una risposta precisa, additando la motivazione a diversi fattori. “Per tante cose, sai, l’invidia, ecc… che poi sono le stesse cose che ho avuto anch’io nell’amicizia. Io e lei abbiamo avuto le stesse identiche problematiche.” “Non era un problema di colore di pelle?” ha chiesto poi Miriana. “No, quello no, anche se in classe sua un bambino di soli 6 anni le disse ‘sei n***a’…e lei diceva di voler essere come noi. (…) È stato tutto un susseguirsi di cose che l’hanno viziata, resa più capricciosaa rispetto a noi tre perché i genitori volevano farla sentire più amata”.

Barù e Jessica Selassié sempre più vicini/ "Se rimane mi bacia martedì, se no..."

Il percorso di Lulù al Grande Fratello VIP e la litigata con Jessica

Nonostante il bullismo subito da piccola, Lulù ha saputo riscattarsi alla grande: dapprima, partecipando al Grande Fratello VIP con le sorelle Jessica e Clarissa. La partecipazione al gioco, l’ha fatta incontrare con Manuel Bortuzzo, di cui è follemente innamorata. Nelle ultime ore, tuttavia, Jessica Selassiè ha avuto uno screzio con la sorella Lulù: quest’ultima ha infatti chiesto aiuto alla sorella nel cuore della notte, in quanto non si sentiva bene, senza però ricevere il supporto sperato.

“Il fatto che tu hai sonno non è una scusa. Adesso mi hanno detto che adesso viene la dottoressa a visitarmi perché anche loro hanno visto che ho la pancia gonfia e non sto bene” ha sbottato Lulù, provoncando la risposta della sorella Jessica: “Ma io alle tre di notte cosa posso farti oltre a dirti andiamo in confessionale a prendere un antidolorifco?” Una discussione che sembrerebbe, tuttavia, non aver rovinato il bellissimo rapporto che lega le due sorelle, seppur Lulù abbia replicato confrontando il comportamento di Jessica con quello di Miriana Trevisan: “Si è svegliata e mi ha detto: ti faccio un massaggio? Pensa lei che è una persona che dorme non è mia sorella, non è un mio parente però voleva svegliarsi e farmi un massaggio alla pancia. Tu no, e sei mia sorella“

Alessandro Basciano, lite con Sophie Codegoni/ Jessica Selassié interviene e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA