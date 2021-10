Jessica Selassiè/ In crisi per le sorelle Lulù e Clarissa? In ombra al GF Vip

Jessica Selassiè sarebbe già eliminata se non fosse legata al destino delle sorelle?

Tra le sorelle Selassiè, la più apprezzata dal popolo di Twitter è Jessica che è considerata la più matura. La maggiore delle Principesse Selassiè, sin dal primo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ha provato a guidare le sorelle più piccole in quella che è un’avventura straordinaria. Gestire il carattere forte e deciso di Clarissa, ma anche le fragilità di Lulù sta diventando molto difficile per Jessica che sta provando ad aiutare entrambe.

Durante la festa di sabato sera per il compleanno di Carmen Russo, di fronte al crollo emotivo della sorella Lulù, Jessica ha provato a rassicurarla e a farla reagire. Jessica, in particolare, di fronte alla gelosia della sorella nei confronti di Manuel, l’ha esortata a lasciarlo tranquillo, ma il consiglio di Jessica non è stato particolarmente gradito da Lulù e il pubblico ha notato l’insofferenza della sorella maggiore per la situazione.

Jessica Selassiè in ombra al Grande Fratello Vip 2021?

Matura e riflessiva, Jessica Selassiè, negli ultimi giorni, è più in ombra nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Jessica non ha raccontato il motivo del suo turbamento, ma il pubblico spera di conoscere meglio la sua storia e di vederla percorrere una strada diversa da Clarissa e Lulù.

Il carattere forte delle sorelle più piccole sta mettendo un po’ in crisi Jessica che si è un po’ allontanata anche da Samy Youssef con cui sembrava ci fosse un’evidente attrazione. Dopo aver dormito insieme, i due hanno trascorso poco tempo insieme. Jessica, infatti, ha diviso il letto con la sorella Lucrezia: la più grande delle sorelle Selassiè riuscirà a trovare il suo spazio all’interno della casa?

