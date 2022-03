Jessica Selassiè in crisi:“Barù mi sfugge, da domenica è così”/ Manila la rincuora

Jessica Selassiè e Barù, da quando convivono nella casa del Gf Vip 2021, hanno attraversato continui momenti di tira e molla. Spesso e volentieri li si vede molto vicini, intimi, a scherzare, ma in altre occasioni sono distanti. Una distanza che pare sia aumentata molto nelle ultime ore, così come fatto sapere dalla stessa principessa a Manila Nazzaro.

Come da video pubblicato dalla pagina Instagram Mondoreality, e che trovate qui sotto, le due vippone hanno chiacchierato di Barù in stanza da letto, e l’ex Miss Italia ha cercato di rassicurare la Principessa: “Non ti preoccupare son stupidaggini”, dice la bionda, ma Jessica ha replicato: “Lui era già un po’… mi sfugge”. Poi Manila Nazzaro chiede: “Secondo te perchè? Anche stamattina scherzava tantissimo, quindi quando lo vedo in quel mood dico ok…”. Poi la sorella di Lulù e Clarissa ha proseguito: “Però da domenica, che c’è stata la cosa di Miri (Miriana Trevisan ha accusato un malore e Jessica e Barù hanno dormito assieme all’ex Velina ndr) che abbiamo dormito insieme ecc ecc, non è più tornato, mai più tornato, non so”.

JESSICA SELASSIE’ E MANILA SU BARU’: L’EX MISS ITALIA “PENSA AL DOPO…”

Ad un certo punto le due si zittiscono: “E’ passato?”, ha chiesto Manila Nazzaro, e Jessica, sdraiata sul letto, ha replicato: “Si è di la nella stanza”. L’ex Miss Italia ha poi cercato di rincuorare Jessica spiegandole che ormai il Gf Vip 2021 è agli sgoccioli, fra circa due settimane chiuderà i battenti, e di conseguenza a quel punto si apriranno porte impensabili, offerte lavorative che quasi sicuramente, se non dovesse nascere nulla con Barù, le faranno dimenticare il food blogger.

“Non so che dirti tesoro – dice Manila Nazzaro – devi pensare che fra dieci giorni al massimo sei fuori, e hai un modo nuovo, una vita nuova, stimoli nuovi da tutti i punti di vista, personali e lavorativi, soprattutto su lavorativi, che ti apriranno milioni di porte, davvero tu ti devi focalizzare su quello, ricordati queste parole, me lo dirai fra qualche mese, ma ti cambierà la vita”.





