Jessica Selassié in lacrime/ “Spiace che la mamma di Sophie veda malizia è il mio modo di fare”

Un momento difficile per Jessica Selassié questa sera che ha ricevuto le critiche della mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, che intervenuta per salutare sua figlia ha voluto metterla in guardia in merito alle amicizie della ragazza consigliando a sua figlia di fare molta attenzione ai legami che sta creando all’interno della casa.

Valeria Pasciuti Vs Jessica Selassiè "Falsa con Sophie"/ "Spese troppe parole con te"

Le parole di Valeria Pasciuti hanno fatto riflettere Sophie Codegoni e Jessica Selassié che ha ammesso di provare attrazione nei confronti di Alessandro Basciano e ha più volte ribadito di inserirsi all’interno dei discorsi della coppia solo in qualità di amica.

Jessica Selassié in lacrime dopo le accuse di Valeria Pasciuti

Jessica Selassié e Sophie Codegoni tuttavia, non sono rimaste indifferenti alle parole di Valeria Pasciuti e durante le nomination le due concorrenti si sono nominate a vicenda e al rientro in studio Alfonso Signorini ha notato la tristezza della principessa in lacrime per la discussione avvenuta con Sophie poco tempo prima. La ragazza ha spiegato il motivo della sua tristezza confessando al conduttore: ““Mi spiace che la mamma veda malizia, è il mio modo di fare, è pesante. Ho sempre detto che io sono fatta così”.

VALERIA PASCIUTI, MAMMA SOPHIE CODEGONI/ "Apri gli occhi su chi ti è amica"

Alfonso Signorini ha provato a tirare su il morale della principessa confessandole come molti tra gli spettatori si ritrovino nella sua situazione, innamorate del partner di un loro amico, rassicurando la ragazza soprattutto in merito alla sua immagine fuori dal reality che non è, come affermato da Valeria Pasciuti, brutta, ma riscontra molta empatia da gran parte del pubblico.

LEGGI ANCHE:

Stefano Codegoni, chi è il papà di Sophie Codegoni?/ La separazione e il distacco dalla figlia

© RIPRODUZIONE RISERVATA