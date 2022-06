Jessica Selassié “Infastidita e delusa”/ “Ho scoperto di Barù tramite i social”

Jessica Selassié: ecco come ha scoperto della nuova frequentazione di Barù

Recentemente Jessica Selassié ha diffuso un comunicato in cui ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Barù Gaetani, augurando al nobile toscano di vivere alla luce del sole la sua nuova staro d’amore. Nei giorni scorsi, infatti, hanno iniziato a circolare voci su una presunta frequentazione tra l’ex gieffino e la modella Ludovica Perissinotto. Ai microfoni di Casa Chi, la vincitrice del GF Vip 6 ha spiegato perché ha deciso di fare un passo indietro: “Per il momento sono infastidita, delusa, ma non mi piango addosso… ci sono rimasta sicuramente male di scoprire così tramite social. Però mi faccio forza col lavoro, i viaggi, le mie sorelle. Ho tante cose a cui pensare”. Sul sul rapporto con Barù ha detto: “Ci siamo sempre sentiti dopo il Gf, chiamate, messaggi… È anche vero che quella complicità che avevamo nella Casa è rimasta. Motivo per cui nel comunicato ho detto che il nostro legame speciale è rimasto e spero rimarrà per molto tempo”. Jessica ha rivelato come ha scoperto della nuova frequentazione di Barù: “I nostri follower sono molto attivi e hanno scoperto parecchie cose. Poi le pagine danno notizie di gossip, ho visto cose e ho tratto le mie conclusioni”.

La situazioni sentimentali di Clarissa e Lucrezia Selassié

E per quanto riguarda la situazione sentimentale delle sue sorelle? Clarissa Selassié, anche le si ospite di CasaChi, ha fatto intendere che nella sua vita potrebbe essere arrivato un nuovo amore: “In amore a me piace fuggire, quando vedo che la situazione è complicata scappo. Non mi piacciono casi umani. Spero di trovare l’amore, forse l’ho trovato…”. Lulù, invece, si sta ancora riprendendo alla burrascosa fine della sua relazione con Manuel Bortuzzo, pochi mesi dopo la fine del Grande Fratello Vip: “Un po’ triste. Vado avanti grazie alla mia famiglia, amici che mi distraggono. È ovvio che un amore e un sentimento così non si può cancellare. A me questa persona manca, diciamo che non sono felicissima”. Per quanto riguarda i progetti per il futuro, le tra sorelle Selassié hanno tirato il freno a mano sull’ipotesi di una loro partecipazione a Tale e Quale Show: “Noi per il momento non sappiamo nulla, speriamo perché è un bellissimo programma. Peril momento incrociamo le dita. Speriamo”.

