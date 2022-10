Jessica Selassié: “Io e Barú? Un rapporto vero”/ L’attacco al GFVIP 7

Grande Fratello vip 6, Jessica Selassié si racconta a tutto tondo: il rapporto con Barú Gaetani

É tra i volti TV più amati che la storia del Grande Fratello vip ricordi, e intanto -reduce dalla vittoria conseguita al GFvip 6 – Jessica Selassié torna a raccontarsi in un’intervista post-reality, dove tra le altre dichiarazioni non si risparmia neanche sul caso della Casa, Marco Bellavia.

L’occasione che Jessica Selassié ha per tornare a parlare ai media é un’intervista a Turchesando, format in onda su Radio Cusano Campus, dove esordisce aprendosi sui vipponi conosciuti nel gioco intrapreso al Grande Fratello vip 6, con cui rimane nel complesso in buoni rapporti: “Più o meno sento tutti. Si prova ancora un affetto sincero. Sento quasi tutti. Posso contare su Giucas, su Barù, su Miriana che sento tantissimo, Gianmaria. Io avevo dato credito da subito alla sua storia con Federica. Abbiamo stretto ancora di più una nostra fratellanza dopo il confronto. Abbiamo sempre dormito insieme, parlavamo sotto le coperte, per me è un fratello”.

Che ne é stato della vicinanza intima palesatasi tra lei e Barú Gaetani nella Casa? É un interrogativo che nasce in tanti, tra i telespettatori del Grande Fratello vip, dopo che lei e lo chef hanno intrattenuto con i loro avvicinamenti intimi facendo sperare i fandom noti in crasi “Jeru”, nell’inizio di una lovestory. E sul fascinoso chef, a cui lei si é detta spesso interessata, Jessica Selassié chiarisce in definitiva: “Siamo molto amici ci vogliamo molto bene, abbiamo un rapporto molto vero, un rapporto nato in modo molto particolare, ci guardavamo, è nata una forte complicità. Nella capanna abbiamo chiarito tante situazioni, abbiamo avuto delle semplici coccole, nulla di concreto. Nemmeno un bacio. Calore umano, come dice lui”.

Jessica Selassié affossa il GF vip 7, c’entra il caso Marco Bellavia

Dunque tra i due si é instaurata un’amicizia speciale, che la ispirerebbe sin dai tempi del reality verso nuovi orizzonti, tra cui un progetto culinario: “Ho sempre avuto una passione per la cucina, ho trovato in Barù un complice, stava attento a tante cose, ci si dedicava, a oggi spero di poter condurre un programma di cucina dedicato al senza glutine perché io sono celiaca. C’è un progetto che sto mandando avanti, ancora non è concreto”.

E per la princesse etiope la nuova intervista é anche occasione per trattare il delicato caso bullismo del Grande Fratello vip 7 in corso, che ha visto vestire il ruolo di vittima Marco Bellavia: “Il cast è poco azzeccato – dichiara l’ex gieffina sull’assetto attuale del reality di Canale 5, senza risparmiarsi sulla squalifica, le ultime eliminazioni e chi resta in gioco -. Ginevra Lamborghini non era l’unica che andava punita, ma Giovanni che poi è uscito, Gegia, Elenoire che mi ha totalmente delusa, era partita a bomba ora non mi sta piacendo. Charlie, la Rossetti. Difficile a stretto giro squalificare tutti, ma andava fatta una punizione esemplare”. Dunque, per Jessica Selassié il suo GFVIP 6 vince a mani basse al confronto con il Grande Fratello vip 7: “Ho visto scene molto brutte. Lulù quando piangeva stavano tutti là a sostenerla, nessuno la prendeva in giro.”.

