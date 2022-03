Jessica Selassié lecca Barù/ Poi la frecciata “Ho già detto che non lo tocco più”

Un rapporto difficile oramai quello tra Barù e Jessica Selassié che all’interno della casa hanno vissuto alti e bassi senza mai però giungere a un dunque. Nel corso degli ultimi mesi la ragazza ha tentato più volte un colpo di scena nel suo rapporto con il concorrente senza ottenere grandi risultati e sentendosi dire da Barù di considerarla solo un’amica.

Durante gli ultimi giorni però il comportamento della principessa nei suoi confronti è cambiato a favore di un maggiore distacco che ha portato Jessica a fare delle riflessioni su di lui, anche se, durante la cena del sabato sera. Dopo essere stata provocata da Barù, la principessa ha provato a dargli un bacio obbligando il nipote di Costantino della Gherardesca a scansarsi per evitarlo.

Tra Jessica e Barù è tutto finito?

Jessica Selassiè, nonostante abbia tentato un approccio con Barù ha tranquillizzato i suoi commensali “Tanto non lo tocco, ho già detto che non lo tocco” un chiaro messaggio per il concorrente che più volte è stato invitato a fare un passo avanti con Jessica Selassié che però considera solo una buona amica.

La principessa negli ultimi giorni ha ammesso però di essersi sentita con un’altra persona prima del suo ingresso in casa e ha confessato a Sophie Codegoni, che una volta fuori, se dovesse scegliere tra il concorrente del reality e l’uomo misterioso sceglierebbe senza dubbi il secondo. Jessica sembra aver compreso che con Barù non ci potrà mai essere nulla e ha deciso di voltare pagina?

