Jessica Selassié: “Mi fa volare..”/ Ecco chi é il vincitore del Grande Fratello 2023!

Grande fratello vip 6, Jessica Selassié torna a raccontarsi svelando la bocciatura a Tale e quale show

Jessica Selassié torna al centro del gossip, parlando della rivoluzione del reality che le ha dato visibilità in Italia, il Grande Fratello 2023, la candidatura a Tale e quale show e i rapporti intercorrenti con Barú Gaetani.

Jessica, Lulù e Clarissa: reunion tra sorelle, dopo il GFvip 6/ Il nuovo debutto é "Suite Selassié"

Ospite di Casa SDL, la vincitrice del Grande Fratello vip 6 del trio concorrente unico formato al reality con le sorelle come lei principesse etiopi Lulù e Clarissa Selassié, si racconta svelando che le tre abbiano sostenuto il provino per l’ingaggio a Tale e quale show condotto da Carlo Conti sulle reti Rai. Tuttavia il trio ex Grande Fratello vip 6 non é stato arruolato nel cast dello show Rai, dove invece é promosso all’upgrade di concorrente l’ex coinquilino nella Casa più spiata d’Italia, Alex Belli.

Jessica Selassié: Raimondo Todaro é pazzo di lei/ Il prof di Amici 23 dice addio a Francesca Tocca?

“Abbiamo fatto il provino però quest’anno li volevano singolarmente – dichiara la vincitrice del Grande Fratello vip 6, Jessica, parlando dello show di Carlo Conti – e noi ci avevano provinato come trio. Evidentemente per la parte autorale non andava bene. Noi ci eravamo preparate, abbiamo studiato con il vocal coach quindi a livello di preparazione li ho visti contenti. Noi abbiamo fatto un bel lavoro.”

Tra i nuovi progetti in cantiere, un format nuovo: resta la singletudine

L’ex gieffina, tuttavia, insieme alle sorelle, é attesa alla conduzione di Suite Selassié, un format tutto nuovo:

GFvip, Jessica Selassié e Baru Gaetani ci riprovano?/ Si riaccende il gossip d'amore: il motivo

“Sarà un talk tutto al femminile condotto da noi tre. Sarà divertente perché avremo ospiti esterni in collegamento, anche con il pubblico da casa. Parleremo di temi di attualità e avremo anche giochi per intrattenere chi ci sta guardando. Stiamo ancora lavorando, manca più o meno una settimana e siamo super emozionate. Partirà da mercoledì 20 settembre e sarà in prima serata, dalle 21:30 alle 23:30, sul gruppo di Radio Cusano, canale 264 del digitale terrestre.”.

In aggiunta, in occasione dell’intervista Jessica Selassié fa sapere di essere single, dopo la crush di dominio pubblico avuta al Grande Fratello vip 6, Barú Gaetani:

“Adesso non vorrei commentare, evitiamo di alimentare. Chi ci segue li saluto e li ringrazio perché a me danno tantissimo supporto, che è la cosa più importante. In questo momento non ci sentiamo. Sono super single. Ogni tanto mi affibbiano qualcuno, ho letto un po’ di cose, da prof di Amici ad altre persone, in realtà non ho nemmeno frequentazioni in corso. Qualche flirt estivo c’è stato ma nulla di importante da presentare.”. Insomma, smentita da parte di Jessica Selassié é la voce che la vedrebbe fare coppia con un nuovo amore, sconfessato quindi anche il gossip del presunto flirt con Raimondo Todaro di Amici.

La preferenza targata Grande fratello 2023, di Jessica Selassié

E non può mancare di certo una dichiarazione sul rinnovo del reality che l’ha resa visibile in Italia, giunto al Grande Fratello 2023 in corso, tra i cui concorrenti Giuseppe Garibaldi rappresenta la sua scelta in pole position, in un’anticipazione del vincitore:

“Avevo letto che non si potevano più fare triangoli e fandom e già ieri hanno fatto una domanda a Giselda -fa sapere Jessica Selassié-: “Quale dei single ti piace?“, quindi praticamente già andiamo verso la ship. A parte questo, sono tutti molto carini, mi fa ‘volare’ Giuseppe Garibaldi, un personaggio. E’ super divertente, mi piace. Poi, Samira Lui l’avevo conosciuta questa estate, una bellissima ragazza, molto intelligente. Conosco anche il fidanzato, Luigi. Io per adesso mi baso sulle entrate, che sono state tutte molto carine. Giselda Torresan non l’ho bene inquadrata perché non so se è veramente così o lo fa apposta.”.

E, intanto, Oriana Marzoli fa ingresso al Gran Hermano vip 8 e…











© RIPRODUZIONE RISERVATA