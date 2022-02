Jessica Selassié/ “Nathaly interessata a Barù e non corrisposta: spinge Delia…”

Il fascino e il carisma di Barù ha fatto colpo su diverse donne della Casa fin dal suo ingresso e, soprattutto, sulla bella Jessica Selassié che, da diverse settimane, porta avanti un corteggiamento serrato verso il VIP. Negli ultimi tempi però anche Delia ha cominciato a stuzzicare Barù, scatenando la gelosia di Jessica. Nel corso della puntata di lunedì, come si vede in questo video, le due donne si sono trovate faccia a faccia per chiarire la situazione. Se Delia in confessionale aveva dichiarato di non voler far nulla con il compagno per evitare di ferire l’amica, da un paio di settimane nella Casa serpeggiava il pettegolezzo di un presunto bacio tra Delia e Barù in Love Boat. Anche se tale bacio era e continua ad essere smentito, Jessica ne ha sofferto molto e dopo aver criticato Delia, quest’ultima si è concessa, quasi per ripicca, un bacio in confessionale proprio con Barù. Jessica si è arrabbiata particolarmente: “Mo è colpa mia se rimani sola Delia? Io non ti ho tradita e non ho sparlato di te. Te dici che non siamo amiche, allora potevi evitare di venire da me a dirmi ‘ti devo parlare tesoro, ti stimo molto come donna ti adoro’. Poi però fai queste schifezze, te lo dice pure tuo marito! Sei stata una me**a”.

Dopo aver visto le immagini del bacio, Jessica è stata molto dura verso Delia sostenendo che non si fiderà mai più di lei e che non sono più amiche. Sia Delia sia Barù sostengono di non avere e di non voler iniziare un rapporto amoroso. Barù inoltre sottolinea che con Jessica c’è solo una grande amicizia, che la stima molto ma che non vuole illuderla in alcun modo: tra loro non ci sarà mai nulla di romantico né dentro né fuori dalla Casa.

Dopo la puntata andata in onda il 14 febbraio, Jessica Selassié ha discusso con Soleil di Delia e dei comportamenti che sta avendo verso Barù. Mentre Soleil tentava di aprire gli occhi alla principessa sulle reali intenzioni della moglie di Alex Belli, Jessica ha sottolineato di non aver mai detto a Delia come comportarsi con gli altri concorrenti, ma non ha negato di essersi infastidita per la situazione che si è creata con Barù. Soleil ha consigliato alla compagna di viversi le ultime settimane in casa a pieno pensando solo a se stessa ed evitando di concentrarsi troppo su Delia o su Barù poiché non ne vale la pena.

Jessica Selassié nel corso di questi mesi ha superato diverse nomation e ha dimostrato di voler arrivare in fondo al gioco. Nonostante nell’ultima puntata abbia ricevuto una sola nomination (dalla sorella Lulù) per accedere alla finale, non è ancora detta l’ultima parola. Infatti, una grossa parte di pubblico, specialmente nelle ultime settimane, ha simpatizzato molto con la ragazza per via dell’ennesima storia impossibile (questa volta con Barù) e a causa degli atteggiamenti poco carini di Delia. D’altra parte però diversi telespettatori mal digeriscono il modo di fare della principessa, alla disperata ricerca di un uomo a cui appoggiarsi fin dall’inizio del programma e i suoi atteggiamenti, a volte, privi di amor proprio e dignità. Negli ultimi giorni la principessina sembra un po’ giù. Proprio per questo, le sue fan le hanno mandato un aereo: “E TU COME STAI? NOI CI SIAMO #JESSVIP”.

L'antipatia nei confronti di Nathaly Caldonazzo

In queste ore l’umore di Jessica Selassié non è stato dei migliori anche per via di alcune incomprensioni con Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima, dopo la precedente puntata del Grande Fratello Vip, si è spesa in una serie di critiche molto dure nei confronti della principessa etiope. Anche quest’ultima tuttavia non nutrirebbe una particolare simpatia nei confronti della showgirl, come emerso da una conversazione avuta con Sophie. “Non mi è piaciuto il suo sparlare di me”, ha confidato.

La Codegoni, che ha avuto modo di parlare anche con Nathaly, ha allora spiegato a Sophie come il punto di vista della Caldonazzo e le sue relative critiche avrebbero a che fare con il veto di assoluta esclusività che Jessica avrebbe posto su Barù. “Lei con me non ha mai parlato”, si è però giustificata Jessica la quale ha criticato della Caldonazzo anche il vizio di nascondere il cibo destinato a tutti gli inquilini. “Non la sopporto proprio più!”, ha tuonato, sostenendo che Nathaly abbia la tendenza a mettere zizzania. Secondo Jessica inoltre, Nathaly avrebbe un interesse per Barù non corrisposto e “visto che lei non c’è riuscita ha iniziato a mandare avanti Delia”. Sarà davvero così?

