Jessica Selassié nella bufera web/ Spunta un video compromettente

Grande fratello vip 6, Jessica Selassié nel mirino del web

Ha tenuto i telespettatori incollati ai piccoli schermi con una ricerca d’amore spietata avviata al Grande fratello vip 6, corteggiando diversi gieffini, tra cui in particolare Barù Gaetani, e ora Jessica Selassiè torna fa parlare di sé. Il motivo? In rete circola un video, diventato virale in queste ore, a margine del quale c’è chi tra gli internauti l’accusa di aver giocato il ruolo di femme fatale al Grande fratello vip 6, al mero scopo di ottenere visibilità e consensi da parte del pubblico di telespettatori.

Nel video “incriminato” la princess parla nella Casa dei vipponi e all’orecchio della sorella Clarissa Selassié, mentre suggerirebbe a quest’ultima di provarci con il coinquilino Sam e confermerebbe l’altra sorella concorrente del gioco, Lulù Selassié, come partner perfetta per Manuel Bortuzzo.

Di tutta risposta Clarissa Selassiè si rifiuterebbe di provarci con Sam, perché avrebbe già un amore custodito nel cuore. Tutte immagini che ora destano clamore mediatico su Twitter, tanto che c’è chi tra gli internauti taccia Jessica Selassié di non essere in realtà la ragazza acqua e sapone che ha conquistato i telespettatori, ma una dei tanti aspiranti vip, vip e pseudo vip disposti a tutto, persino alla finzione, pur di raggiungere la fama.

Le reazioni web al video compromettente

Non a caso, il video “incriminato” estrapolato dal daytime del Grande fratello vip 6 fa ora rumore su Twitter, registrando un volume importante di like, commenti critici e condivisioni.

Tra le varie contestazioni aggreganti, in quanto piuttosto critiche, emerge in particolare quella di un utente che riporta testuali dichiarazioni: “Ecco a voi Jessica Selassiè che pianificava alle sorelle quello che dovevano fare , mi raccomando eh ditemi che è ingenua la ragazza e ha fatto tutto in maniera spontanea mi raccomando”.

Ecco a voi jessica selassiè che pianificava alle sorelle quello che dovevano fare , mi raccomando eh ditemi che è ingenua la ragazza e ha fatto tutto in maniera spontanea mi raccomando 😂 pic.twitter.com/bPoSx7Ua6s — Ninooo (@Ninomauger) June 10, 2022













