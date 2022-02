Jessica Selassie prima e dopo/ Come è cambiata da Riccanza al Grande Fratello Vip

Jessica Selassie è arrivata al Grande Fratello Vip con un look completamente diverso rispetto a quando ha partecipato a Riccanza. Cosa ha cambiato? Confrontando le foto di prima e dopo, è chiaro che la più grande delle Principesse Selassié ha cambiato la sua immagine, ma non per essere ricorsa a qualche ritocchino estetico. La principessa, infatti, non ha mai dichiarato di essere ricorsa al chirurgo estetico, ma è chiaramente visibile il cambiamento avuto in questi anni. A cominciare dal make-up: se a Riccanza si mostrava con un look casual e un trucco più deciso, nella casa del GF VIP ha deciso di puntare su un look e un make up molto più sofisticato e alla moda. Tra i trucchi scelti, Jessica utilizza ciglia finte e punta molto sulle labbra.

Nathaly Caldonazzo/ Nuova lite con Jessica Selassiè: "Scene pietose, non la sopporto"

Da sempre è stata molto attenta e appassionata alla moda e lo conferma anche nella casa dove ha confessato di aver avuto dei piccoli problemi di salute che si sono manifestati anche con un aumento di peso. Non è stato facile per Jessica che, nonostante diete ed allenamenti, per ben due anni non si piaceva a tal punto da non indossare mai il bikini.

Celiachia, malattia di Jessica Selassié/ Spesso Discriminata dagli altri concorrenti

Jessica Selassiè: come è cambiata da Riccanza al Grande Fratello Vip

“Oggi mi vedete felice, per quattro anni non lo sono stata per niente. Ero molto in sovrappeso per motivi di salute e solamente con la mia forza e con la mia determinazione ho cominciato a piacermi di nuovo. Ho perso venticinque chili”. Con queste parole Jessica Selassiè ha raccontato la sua trasformazione fisica ed estetica. Il dimagrimento l’ha sicuramente aiutata a piacersi di più, ad apprezzare il suo corpo e le sue forme che oggi non disegna di mettere in mostra con abitini succinti e pieni di paillettes.

Jessica Selassiè/ Il dramma di Lulù e il rapporto problematico con Nathaly Caldonazzo

Un cambiamento notevole quello messo in atto dalla Principessa Selassiè che oggi è sicuramente più felice e in pace con se stessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA