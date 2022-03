Jessica Selassiè provoca Barù: “Vuoi leccare anche questo?”/ Lui accetta e…

Jessica Selassiè non si arrende e continua a provarci con Barù che, a sua volta, accetta le provocazioni della principessa etiope. Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2021, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha attirato le attenzioni delle donne, in particolare di Jessica che, trascorrendo sempre più tempo con lui, è rimasta affascinata e, più volte, ha ammesso di essere molto interessata. Barù, a sua volta, ha sempre precisato di non essere alla ricerca di una storia d’amore non rinunciando, però, a flirtare con la Selassiè.

Nelle ultime settimane, i due si sono avvicinati tanto. Tra un massaggio, un abbraccio e un bacio sulla guancia, Jessica e Barù si sono lasciati andare e, durante un pic-nic in giardino, non sono mancati gesti più intimi come il gesto di leccare la maglia di Jessica. Gesto che il toscano ha ripetuto oggi mandando in tilt i social.

Jessica Selassiè e Barù: il bacio si fa attendere

Il pomeriggio è stato dolce per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 che si sono cimentati nella preparazione delle zeppole di San Giuseppe. Dopo aver finito l’opera dolciaria, Barù si è occupato anche di pulire la cucina. Mentre lo faceva, però, della crema è schizzata sulla maglia di Jessica che lo stava aiutando. La Selassiè ha così colto l’occasione per provocarlo. “Vuoi leccare anche questo per caso?”, ha chiesto la principessa.

Barù ha accettato l’offerta e, il momento, immortalato dalle telecamere, è diventato immediatamente virale sui social con i fans della “coppia” che si sono scatenati e che aspettano con ansia che tra Jessica e Barù scatti il bacio prima della finalissima.

