Jessica Selassié rinuncia a Barù Gaetani/ Si è fidanzato: “Credo che…”

Grande fratello vip 6, Jessica Selassié torna a parlare della crush Barù Gaetani

Ha appassionato i telespettatori del Grande fratello vip 6, con la frequentazione intima avviata insieme a Barù Gaetani nella Casa dei vipponi, ma il rapporto con lo chef non si è mai evoluto come lei si sarebbe auspicato, in un amore. Parliamo della vincitrice del Grande fratello vip 6, Jessica Selassié, che in queste ore non a caso è tornata a parlare della sua crush, Barù Gaetani, di cui tra le altre cose è venuta a conoscenza di nuovo amore. Riattivatasi su Twitter, la princess etiope ha cioé voluto scrivere ai fan che si sarebbero auspicati per lei l’approfondimento dell’amicizia speciale e un rapporto di coppia fissa con Barù Gaetani, cosa che alla fine non è ad oggi avvenuto.

“Ciao a tutti!” – esordisce il nuovo tweet della vincitrice del Grande fratello vip 6 –. “Volevo dirvi che visto le ultime notizie vorrei fare una precisazione. Io ho sempre detto che io e Barù siamo amici, ma con un rapporto senza etichetta. Sia dentro che fuori la casa io e Barù abbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Insieme abbiamo un fandom di coppia, i ‘Jeru’, nonostante noi non siamo una coppia”.

Lo sfogo della princess è un addio a Barù, dopo il Grande fratello vip?

L’intervento social di Jessica Selassié, poi, prosegue con la princess che si lascia andare all’ennesimo sfogo legato al suo interesse nutrito verso Barù Gaetani e alla speranza generale dei fandom dei diretti interessati: “I Jerù hanno sognato come me un qualcosa di più ma purtroppo non credo che ad oggi ci sia la voglia ed il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pura che lega me e Barù”. E a conclusione dell’intervento, infine, Jessica Selassié dichiara di rinunciare a Barù Gaetani, dal momento che ha appreso del nuovo amore dello chef: “Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Inoltre per lui ci sarò sempre come lui per me. Da oggi i Jeru potranno comunque se vorranno seguirci come singoli e supportare la nostra amicizia. Grazie a tutti per il sostegno, per le notti insonni ed il bene che mi volete. Vi voglio bene. Jess”.

Che si sia così segnato l’addio tra Jessica e Barù, dopo il Grande fratello vip 6? Chissà!











