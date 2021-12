Jessica Selassié/ Sarà ancora la favorita del pubblico? Con Francesca…

Jessica Selassié: orgoglio della sua famiglia

Jessica Selassié è entrata al Grande Fratello Vip come concorrente unico insieme alle sorelle Lucrezia e Clarissa. Solo alla fine dello scorso novembre le tre ragazze sono state separate, iniziando finalmente ognuna il suo percorso. E se Jessica si era posta sin dall’inizio del programma come una ragazza seria, partecipe degli eventi della casa ma senza farsi coinvolgere troppo dalle discussioni, nelle ultime settimane le cose sono cambiate: Jessica infatti è stata tra le protagoniste di diversi accesi litigi. Uno di questi è stato il confronto generazionale sollevato proprio dalle Selassié, le quali hanno sostenuto a gran voce che i concorrenti più grandi della casa rendono le giornate noiose e monotone, che i partecipanti giovani sono troppo pochi e che bisognerebbe lasciar loro più spazio. Alcuni confessionali di Jessica sull’argomento hanno fatto arrabbiare diversi concorrenti, tra cui Katia Ricciarelli.

La puntata dello scorso lunedì ha visto Jessica Selassié affrontare il televoto, contro la sorella Lulù e Patrizia Pellegrini. Proprio per questo Jessica e Lulù hanno ricevuto la sorpresa di una commovente lettera da parte del fratello Christian, il quale ha elogiato la sorella Jessica per l’educazione e la gentilezza mostrate all’interno della casa, caratteristiche che lo hanno reso molto orgoglioso di lei. Il pubblico l’ha salvata per prima dall’eliminazione, ma nonostante questo Jessica è andata di nuovo in nomination anche se con un solo voto: quello di Francesca Cipriani, che l’ha votata a causa della cena etiope. Il televoto aperto fino a oggi, venerdì 10 dicembre, non è per l’eliminazione bensì per eleggere il preferito del pubblico, e dato che proprio il pubblico l’ultima volta ha salvato Jessica per prima, potrebbe concorrere al titolo di favorita.

