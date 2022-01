Jessica Selassié sentenzia “Sophie amica? Sono sempre stata sola”/ “Mie migliori amiche sono le mie sorelle”

C’è grande tensione al Grande Fratello VIP tra Jessica Selassié e Sophie Codegoni. Dopo l’ingresso nella casa da parte della mamma della diciannovenne, i rapporti tra le due amiche si sono inesorabilmente incrinati. Il distacco è diventato gelo, il gelo si è trasformato in rabbia. Tutto per colpa del triangolo amoroso con Alessandro Basciano e per le ultime nomination che hanno portato le due gieffine a votarsi reciprocamente, scatenando la delusione e l’amarezza della princess.

In una conversazione l’amica Federica Calemme, Jessica ha spiegato che il rapporto con Sophie è ormai da considerarsi chiuso e archiviato dopo quanto accaduto nei giorni scorsi: “Se per lei il rapporto è chiuso, me ne farò una ragione. Tante cose hanno fatto sì che ci siamo allontanate. Lei mi ha nominato e mi ha mandato in nomination. Lei è la prima che ci giocava con me su questa roba”, ha commentato amareggiata.

Jessica Selassié e Sophie Codegoni, scintille al Grande Fratello VIP. La princess: “Sempre stata sola”

“Sono sempre stata sola, le mie migliori amiche sono le mie sorelle”, ha aggiunto con convinzione Jessica, ormai decisa a troncare definitivamente con Sophie Codegoni. Indipendentemente dalla nomination che le ha rifilato l’ex amica, alla Princess non è andata giù la piazzata che la mamma di Sophie ha fatto una volta entrata nella casa. “Ci sono un po’ rimasta male. Sto piangendo perché mi dispiace che la madre veda malizia in quello che faccio, perché lo faccio sotto gli occhi di tutti. È il mio modo di fare” , ha ammesso alla Calemme.

Poi, in una conversazione avvenuta all’interno della cucina, direttamente con Sophie, ha esternato apertamente il suo disappunto, senza però arrivare ad un punto di incontro con la Codegoni. “Quello che ha detto tua madre è stato duro nei miei confronti. Farmi passare per una stron*a che ci prova con il ragazzo dell’amica, una cosa che non ho mai fatto”.



