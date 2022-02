Jessica Selassiè si dichiara a Barù: “Voglio baciarti”/ “Anche se siamo solo amici…”

Jessica Selassiè non usa mezzi termini per dichiarare il suo sentimento a Barù Gaetani: “Ho voglia di baciarti, anche se siamo solo amici”, ha ammesso la Princess la notte scorsa in veranda. Una vera e propria storia d’amore tra i due, infatti, non è ancora nata, seppure le effusioni non manchino: coccole, massaggi e grattini, ma finora nulla di più. La ereditiera etiope sembra essere pronta a compiere un ulteriore passo (inizialmente aveva una cotta per Alessandro Basciano, ma adesso che quest’ultimo è fidanzato con Sophie Codegoni lo ha completamente dimenticato), mentre il nipote di Costantino della Gherardesca ancora non vuole lasciarsi andare.

La coppia ha la benevolenza dei coinquilini della casa del Grande Fratello Vip ed anche del pubblico. I supporters dei Jerù – questo il simpatico soprannome che è stato dato ai due concorrenti del reality show – sono tantissimi e non vedono l’ora che tra loro scocchi finalmente l’amore. Accadrà? Non è ancora dato saperlo.

Jessica Selassiè si dichiara a Barù: “Voglio baciarti”. La sua risposta

Jessica Selassiè si è dunque dichiarata a Barù Gaetani, ammettendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip che vorrebbe baciarlo, anche se finora i due hanno sottolineato più volte di essere soltanto amici. Il nipote di Costantino della Gherardesca, da parte sua, come accaduto anche in altre occasioni, ha preferito non esporsi, dandole piuttosto una risposta vaga e misteriosa. “Anche io ho tante voglie”, queste le sue parole.

Cosa significa? In molti se lo stanno domandano. Il nobile discendente non si espone e ciò potrebbe prima o poi causare un qualche cambiamento nel rapporto tra i due. Da capire se la Princess, infatti, sarà disposta ad aspettarlo e ad accontentarsi della relazione ambigua oppure se preferirà ad un certo punto mettere un punto. I coinquilini, così come il pubblico da casa, sono dalla sua parte e cercheranno di spingere il quarantenne tra le sue braccia.

