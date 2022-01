Jessica Selassié si fidanzerà con Barù?/ Lui chiude ogni possibilità “Non mi piace né lei né nessuno”

Dopo le diverse frecciatine ricevute durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 Jessica Selassié e Barù Gaetani sono stati visti come una delle possibili nuove coppie all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. La principessa, complice del supporto di molti dei suoi coinquilini, durante le nomination ha proprio nominato Barù con la motivazione: “Mi piace provocare, quindi lo nomino”.

Anche Lulù Selassié durante le nomination palesi ha nominato Barù consigliando al concorrente: “Se ti piace Jessica diglielo!”, mentre per altre persone in studio, come Sonia Bruganelli, il concorrente potrebbe avere degli sviluppi interessanti con Soleil Sorge, dopo che l’influencer ha ufficialmente dichiarato di voler rimanere fuori dalla relazione di Alex Belli e Delia Duran.

Barù risponde alle provocazioni di Jessica Selassié

Questo pomeriggio Jessica Selassié, Barù e altri concorrenti erano in giardino a chiacchierare e Jessica ha sbottato nei confronti del concorrente: “Io non so fare niente, non sono brava, non sono intelligente, non sono simpatica, non sono il suo tipo. Solo cose negative, basta me ne vado”. Sentenzia abbandonando la conversazione.

Barù per difendersi dalle accuse degli altri concorrenti ha risposto: “Ma che caz*o, devo stare qui a fare le storie? Non mi piace né lei né nessuno. Basta”. Dopo aver pronunciato queste parole il concorrente ha rincorso Jessica Selassié che intanto era scappata all’interno della casa. Gli altri concorrenti non sono rimasti indifferenti a questo scambio di battute, soprattutto Sophie Codegoni che sentenzia profetica: “Quando dicono così poi va a finire che si sposano!”.

