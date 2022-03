Jessica Sélassié “smaschera” Barù/ “Falso, ha giocato con me per finale del Gf Vip”

Grande fratello vip 6, Jessica Sélassié e Barù ai ferri corti? Lo sfogo

Si avvicina la finale del Grande fratello vip in corso, ovvero l’edizione Gf vip 6, e intanto si accendono gli animi dei gieffini in preda al fuoco della competizione e dei conti in sospeso, come quello di cui è protagonista Jessica Sélassié con Barù Gaetani, per il quale lei non ha mai nascosto di provare un interesse nella Casa più spiata d’Italia. Ora, però, la princess etiope mette in dubbio la veridicità del gioco condotto dallo chef nel reality, incluse le attenzione che le rivolge Barù, tacciandolo non velatamente di finzione a fin di visibilità, ai suoi danni.

Jessica dà quindi libero sfogo ai suoi dubbi su Barù, in confidenza con Sophie Codegoni, quando racconta alla confidente che lo chef le abbia dato ragione quando lei lo ha definito in un dialogo intimista, “un falso“. Sophie però la rincuora, facendole valutare l’ipotesi che Barù volesse scherzare con l’avvalorare i suoi dubbi, ma la princess resta della sua idea, ovvero che lo chef stia giocando al flirt con lei per un posto in finale: “A giocare che ci vuole? Lo scopo finale? Arrivare in finale. Crei una storia a cui fuori credono, però tu non dai mai niente di concreto”.

Jessica Sélassié non si fida di Barù, ma Sophie Codegoni…

A detta della princess (la quale è tacciata di incoerenza da Soleil Sorge, ndr), come poi lei stesso riferisce a Sophie Codegoni, Barù Gaetani sarebbe ancora in gioco proprio in virtù del fatto che i telespettatori maturino ora delle aspettative su quella che sembra essere una liaison amorosa in corso tra loro, e che invece a detta di lei sarebbe solo un’illusione inscenata per gioco dallo chef e non un rapporto di complicità veritiero. E a questo punto Sophie medita su un importante dato di fatto: Barù non ha mai nascosto di non volere nulla da Jessica Sélassié, dal punto di vista sentimentale.

E a fare eco all’ex Uomini e donne è ora il commento di un utente social aggregante giunto su Twitter: “Ma voi siete da ricovero, Barù ha sempre detto di non volerla Jessica, nè dentro nè fuori, lo ha detto 1000 volte e adesso l’approfittatore è lui? Ieri Jess ha detto anche di avere uno fuori e tra i due preferisce il tizio fuori, però ‘UN GIRO SULLA GIOSTRA’ vorrebbe farlo con Barù #gfvip”. Nel frattempo, inoltre, Jessica Sélassié indicata come la favorita alla vittoria del reality dai risultati dei sondaggi web indetti sul papabile vincitore del gioco. Che lo chef voglia tenere il massimo riserbo sui suoi sentimenti, almeno finché non calerà il sipario sul Gf vip 6? Certo è che se son rose, tra i “Jerù”, fioriranno…





