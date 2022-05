Jessica Selassiè smentisce il flirt con Simone Bonaccorsi/ “Nulla succede…”

Jessica Selassiè smonta Simone Bonaccorsi: “C*****e” ma lui…

Jessica Selassiè smentisce il gossip sul flirt con Simone Bonaccorsi. La vincitrice del Grande Fratello Vip è stata paparazzata in compagnia del giovane mentre si trovava a prendere un caffè in un bar della capitale. Nelle scorse ore Simone Bonaccorsi ha insinuato il dubbio sui social che tra lui e Jessica ci sia del tenero. Lui, oltre ad aver preso parte a Temptation Island Vip, è noto per la paparazzata hot con Delia Duran che, in crisi con Alex Belli a causa del rapporto dell’attore con Soleil Sorge, ha voluto far ingelosire il compagno prima di varcare la porta rossa di Cinecittà. Jessica Selassiè però ha subito replicato cercando di mettere a tacere le voci che la vedevano già fidanzata con Simone.

Anche Alex Belli aveva fornito dei dettagli sul loro incontro: “In verità Jessica e Simone si sono incontrati nell’ascensore dove ho fatto la festa e lì sono scattati i cambi di numeri telefonici. Dove si sono scambiati i numeri? Io li ho persi di vista, c’è stato un buio totale… è un’allusione? E certo”, aveva rivelato in un’intervista a Casa Chi. Simone Bonaccorsi aveva commentato questo gossip scrivendo sui social: “Nulla succede per caso”. Jessica Selassiè ha però smontato subito Simone con un’affermazione concisa: “Cazzate”.

Jessica Selassiè ha rivisto nei giorni scorsi Barù Gaetani. Il feeling che era nato nella casa del Grande Fratello Vip tra i due concorrenti aveva lasciato tutti con il fiato sospeso e in molti pensavano che all’esterno potesse nascere qualcosa tra loro. Dopo la fine del reality show di Canale5, Jessica e Barù non hanno avuto modo di incontrarsi ma, nonostante le dichiarazioni sibilline del gieffino sul sentimento non corrisposto della principessa etiope, sembra si sia mantenuto tra loro un clima piuttosto disteso. Sui social sono apparsi dei video in cui si vedono Jessica e Barù che sorridono in un clima di totale spensieratezza in occasione dell’inaugurazione del ristorante dell’ex gieffino.

A darne annuncio è Chi che, sulla pagina Instagram, ha mostrato il primo incontro tra Barù e Jessica dopo la fine del programma condotto da Alfonso Signorini, mostrando i due complici e sereni, intenti a scambiarsi sguardi carichi di significato. All’inaugurazione era presente anche Victoria Cabello, ex fidanzata storica di Barù. Victoria, infatti, si è goduta la serata e la cucina del suo ex, senza preoccuparsi del possibile riavvicinamento con Jessica, che si è presentata in compagnia di Giulia Salemi, la quale chiaramente fa il tifo per l’amica e Barù, arrivando ad immortalare la coppia in una foto ricordo.











