Jessica Selassié, Soleil la stronca “Barù? Nulla tra voi”/ “Non elemosinare amore!”

Jessica Selassié e la confusione provocata da Barù

Anche in vista della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié può tirare un sospiro di sollievo dal momento che non dovrà temere l’ombra del televoto e della possibile eliminazione. Lei, come tutti i suoi inquilini ancora presenti in Casa, ambisce ovviamente a conquistare un posto in finale ed il pubblico sembra apprezzare sempre di più la maggiore delle principesse etiopi, malgrado il suo comportamento con Barù le abbia provocato alcune critiche sui social.

Jessica Selassié e il bullismo "Ero sovrappeso"/ Ha perso 25 kg e ora al Gf Vip...

Proprio l’atteggiamento del foodblogger avrebbe mandato letteralmente in tilt Jessica, che stenta a vedere le cose con lucidità. La colpa, tuttavia, non sarebbe unicamente tutta della Princess dal momento che anche Gaetani le avrebbe finora lanciato messaggi ambigui, come ammesso dallo stesso, tali da provocare in lei grande e giustificata confusione. A questo stato d’animo si è poi unito anche un malumore generale che è stato ben presto notato da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, i quali si sono preoccupati al punto da volersi confrontare con la Vippona, visibilmente in difficoltà.

Madre e Padre Jessica Selassié/ Al Gf Vip anche per i loro genitori: le difficoltà e il loro legame

I consigli di Sophie, Basciano e Soleil

A dare qualche utile consiglio a Jessica Selassié su come gestire la delicata situazione con Barù ci ha pensato la coppia di fidanzati. Il primo a prendere la parola è stato Alessandro il quale le ha fatto notare come un piccolo gesto potrebbe provocare una reazione nell’uomo: “Basta anche con quelle piccole attenzioni che tu dai”. Secondo il ragazzo, nel momento in cui Jessica smetterà di dedicare al Vip le consuete attenzioni quotidiane, lui ci farà caso e noterà la sua mancanza ottenendo una reazione.

Ad unirsi alla conversazione è stata anche Soleil Sorge che ha puntato l’attenzione sulle qualità dell’amica: “Sei arrivata fin qui dopo cinque mesi, te stessa deve darti forza. Mi fa arrabbiare vederti aver fatto tutto questo lavoro su te stessa e non te lo godi”. Secondo l’influencer dovrebbe godersela a pieno senza dover fare il filo a qualcuno che non la apprezza: “L’amore non o devi chiedere, non lo devi elemosinare, ti deve sopraffare!”. In generale Soleil non crede che tra i due possa nascere qualcosa, almeno per il momento, abbattendo tutte le illusioni della Selassié: “Se una persona non si lancia è perché non c’è quel qualcosa tra di voi. Magari Barù fuori da qua si farà avanti ma adesso devi pensare te stessa, in amore devi essere più egoista!”.

Barù, previsioni vincitore del GF Vip:"Soleil!"/ "È stata una gran protagonista"

© RIPRODUZIONE RISERVATA