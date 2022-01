Jessica Selassié/ “Soleil Sorge? Forse cattiva e stronz* ma non ha ucciso nessuno!”

Jessica Selassié e l’ultimo aereo al Grande Fratello Vip

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, per Jessica Selassié si sono riaccese le speranze di poter finalmente conoscere qualcuno di interessante nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip. Il riferimento è in particolare all’ingresso di Antonio Medugno, il quale a sua insaputa avrebbe avuto un flirt con la sorella Clarissa ma che al tempo stesso si è detto interessato alla dolcezza della maggiore delle principesse etiopi. Nonostante questo, i fan della giovane continuano a fare il tifo per la coppia dei “Jerù”, ovvero quella formata da Jessica e Barù.

Jessica Selassiè: "Alex Belli e Delia? Hanno rotto i cog*ioni"/ "Il solito pippone…"

Un’altra fetta di suoi sostenitori, di contro, continua a spronarla affinché possa amarsi un po’ di più. Per questo nelle passate ore le hanno mandato un aereo con un importante messaggio: “J, amati come noi amiamo te”, firmato l’hashtag “#JessVip”. “Grazie!”, ha reagito la Vippona, lasciandosi andare ad un balletto di riconoscenza nei confronti dei suoi sostenitori. Kabir Bedi si è sinceramente complimentato con la giovane, per essere riuscita a dimostrare tanto al suo pubblico. “Una frase pazzesca”, ha ribadito Miriana Trevisan.

Jessica Selassiè piange per Gianmaria Antinolfi al GF Vip/ "Mi mancherai tanto..."

Le difese a favore di Soleil Sorge

In queste ore Jessica Selassié ha osservato con attenzione ciò che stava accadendo nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip, soprattutto in merito all’atteggiamento di alcune Vippone nei confronti di Soleil Sorge. Le critiche a quest’ultima non mancano da più fronti al punto che sarebbe stata letteralmente isolata da diverse inquiline. Un atteggiamento che tuttavia non è affatto piaciuto a Jessica che ha commentato, in tono critico: “Vabbè ma ognuno ha pregi e difetti ragazzi! Si tratta di una ragazza della mia stessa età che si ritrova tutta la casa contro”.

Jessica e Barù a letto insieme?/ Lei: "Gli sono salita sopra, lui era viola..."

La giovane ha voluto evidenziare come, anche umanamente, non sarebbe molto bello assistere ad un atteggiamento simile nei confronti dell’inquilina: “Parliamo anche umanamente… non è che ha ammazzato qualcuno questa ragazza, per carità di Dio! Sarà cattiva, sarà stronz*, sarà pesante…”. La principessa etiope ha preso le sue difese anche parlando con Sophie Codegoni: “Che tutta una Casa sia contro di lei, lasciarla da sola e isolarla non è neanche giusto”, ha commentato, asserendo di non poter scegliere tra le ed il resto della Casa dal momento che non le avrebbe fatto nulla di male.



© RIPRODUZIONE RISERVATA