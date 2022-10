Jessica Selassié: “Soleil Sorge ha detto cose alle spalle”/”Lulù? Vincitrice GFvip”

Grande Fratello vip, Jessica Selassié torna a raccontarsi a margine del reality: l’intervista

Prosegue il Grande Fratello vip 7 in corso, e intanto la vincitrice del GFVIP 6, Jessica Selassié, si apre a tutto tondo, sul soggiorno nella Casa e non solo, dichiarando la sorella Lulù Selassié come sua vincitrice morale del reality, all’attacco di alcuni neo inquilini ed ex coinquilini, in primis Soleil Sorge. L’occasione che la princesse etiope Jessica ha di poter tornare a parlare ai media é un’intervista concessa a Turchesando, dove tra le altre dichiarazioni chiarisce i contatti con l’amore mancato, Barú Gaetani, definendo il loro un “rapporto vero”. Nell’intervento, incalzata dalle domande del talk, inoltre, l’etiope non nasconde il periodo di transizione condiviso con il resto della famiglia Selassié, in particolare Lulù Selassié, per la rottura improvvisa che si é recentemente registrata tra quest’ultima e l’ex coinquilino nella Casa dei vip, Manuel Bortuzzo. “Un fulmine a ciel sereno”, definisce quindi la rottura tra gli ex Gfvip, Jessica, la quale quindi non si sarebbe mai aspettata che la travolgente storia d’amore nata tra le mura della Casa, con protagonisti la sorella principessa e il nuotatore disabile, potesse volgere all’epilogo subito dopo la fine del Grande Fratello vip 6. Parlando del suo percorso intrapreso nel gioco dei vip, quindi, con il senno di poi fa un plauso alla sorella Lulú Selassié, dipingendola per certi versi come la sua vincitrice morale del reality, a cui le due prendevano parte lo scorso anno in un trio di sorelle Selassié, insieme a Clarissa Selassié: “Durante il percorso ho messo me al primo posto, lì dentro quando avevo più o meno la situazione chiara sono riuscita a estraniarmi e a dedicarmi a me stessa. A guardare dentro me stessa, a star bene con me stessa. In dolcezza a volte Lulú mi batte tanto, nel suo modo di fare è super sensibile, forse aveva già vinto in tante cose lì dentro, era diventato un personaggio iconico”.

A margine del soggiorno al Grande Fratello vip 6, poi, non si risparmia neanche sul conto dell’altra grande protagonista del reality, Soleil Sorge. La modella italo-americana ha per certi versi deluso Jessica Selassié, anche perché le due non hanno più avuto contatti dopo il reality: “Sono uscita e le mie fan mi hanno mandato una sfilza di video, ci sono stati tanti momenti dove ho visto Soleil non essere molto carina nei miei confronti. Lei dietro alle mie spalle diceva determinate cose diceva tante cose, ci sono rimasta male perché a oggi non sono riuscita ancora a incontrarla avrei voluto avere un confronto”. Però riserva alla italo americana anche qualche parola di elogio: “Spesso parla con Lulù, con me no. Ha un carattere particolare, se la conosci bene è una persona divertente, molto easy può sembrare che se la tiri, ma non è cosí “.

