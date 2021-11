Jessica Selassié/ “Soleil Sorge? Ignora me e le mie sorelle: non riesco a capirla…”

Jessica Selassié: il controverso rapporto con Soleil Sorge

Jessica Selassié, la maggiore delle principesse etiopi, si è ritrovata a commentare il comportamento di Soleil Sorge insieme alle altre inquiline. In giardino con Manila Nazzaro e Sophie Codegoni, la giovane ha notato la presenza di un malessere in Soleil con la quale tuttavia proprio non riesce ad avere un rapporto: “A me, a noi tre ci ignora proprio”, ha commentato, riferendosi anche alle altre due sorelle, Lulù e Clarissa, senza riuscire a darsi una spiegazione per questo. “Lei ha dei momenti così… non la riesco a capire a volte”, ha aggiunto, constatando i comportamenti spesso particolari dell’influencer.

Il dibattito tra Jessica e le sue inquiline si è poi concentrato su un altro aspetto di Soleil che proprio non andrebbe giù a molte, ovvero il suo costante disordine e la capacità di evitare sempre di pulire la Casa del Grande Fratello Vip anche quando è il suo turno. Sophie ha quindi rimproverato a Jessica ed a Manila di essersi sempre messe a disposizione per pulire e cucinare indipendentemente dai turni dando così massima libertà agli altri, Soleil compresa, che per mancanza di rispetto o per pura ingenuità se ne sarebbe approfittata lasciando tutto in disordine. “Ci siamo rimaste male”, ha confermato la Selassié, “ma se iniziamo a fregarcene tutti…”.

La particolare richiesta di Jessica Selassié in Confessionale

Nel frattempo proprio Jessica Selassié è stata a sua insaputa la protagonista di un errore da parte del Grande Fratello Vip. Il suo confessionale, che per prassi è segreto, è stato trasmesso nel bel mezzo della diretta su Mediaset Extra. Solo pochi secondi, ma sufficienti a svelare allo spettatore del GF Vip un suo piccolo problema intimo che sta vivendo in questi giorni.

Mentre la regia puntava su Francesca Cipriani intenta a truccarsi, è stato trasmesso erroneamente il confessionale della maggiore delle principesse etiopi la quale riferendosi agli autori chiedeva di poter avere un particolare medicinale per poter andare in bagno: “Mi servirebbe subito una pasticca e non me l’ha più mandata. Siccome mi serve urgente, perché sto male. Che pasticca? Il Pursennid per andare in bagno. Sto malissimo, ditegli che sto male davvero ho i crampi”, ha riferito la giovane prima che la regia si rendesse conto dell’errore e cambiasse prontamente soggetto. Il danno però è stato fatto e ciò che è emerso è la difficoltà di Jessica, condivisa da diversi inquilini e legata soprattutto all’alimentazione ed allo scarso movimento in Casa.

La regia che inquadra Jessica in confessionale mentre chiede una pasticca per farla andare in bagno 💀 pic.twitter.com/8au9gOtGek — trashtvstellare (@trashtvstellare) November 6, 2021





