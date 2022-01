Jessica Selassié “Soleil? Un po’ stronz* ma ha un bel cuore”/ “Lo fa per proteggersi”

Jessica Selassié negli ultimi giorni si è trasformata nella perfetta osservatrice delle dinamiche del Grande Fratello Vip. Alla vigilia della nuova puntata, ha avuto una conversazione con Delia Duran, l’ultima arrivata nella Casa di Cinecittà, alla quale ha consigliato vivamente di avere un confronto con Soleil. Un consiglio che sarebbe giunto da più parti, dal momento che anche Manila avrebbe riservato lo stesso punto di vista a Soleil, e che potrebbe servire alle due donne a chiarire la rispettiva posizione ma soprattutto a conoscersi.

Chi ha dimostrato in queste ore di aver conosciuto profondamente Soleil è stata proprio Jessica, la quale ha svelato a Delia chi è veramente l’influencer. Sebbene poco prima tra la principessa etiope e la Sorge ci fosse stato un battibecco, Jessica ha comunque riservato parole di grande stima nei suoi confronti. “E’ vero che lei ha questi modi di fare un po’ così, però una volta che conosci il lato bello di lei potreste anche essere… potreste divertirvi qui dentro perché lei è molto creativa, è super divertente, ti fa ridere”, ha commentato parlando con la Duran.

Jessica Selassié, cosa pensa davvero di Soleil Sorge

A qualcuno è sembrato curioso come Jessica Selassié riferisse tutti gli aspetti più belli di Soleil Sorge proprio a Delia Duran, sua apparente “nemica”. Nell’elencare i pregi dell’influencer alla nuova arrivata, la Princess ha aggiunto: “Ha tanto di bello che spesso nasconde e mostra quella parte un po’ stronz* però ha un bel cuore”. Delia è rimasta in silenzio ad ascoltare le parole della Selassié che ha citato anche Dayane Mello ed il suo recente ingresso nella Casa: “Le ha detto ‘non fare la solita stronz*, mostra il lato tuo dolce perché ce l’hai’, ma è il suo modo per proteggersi, ma se vi parlate mettete una pietra sopra”.

Le parole di Jessica rivolte a Soleil sono state particolarmente apprezzate sui social, in particolare sotto al video postato su Instagram (Clicca qui per vederlo) in cui è stato sottolineato come in precedenza la Sorge non avesse trattato benissimo l’amica. Ma non sono mancati commenti molto critici come quello di un utente che ha scritto: “Quale lato dolce che in quattro mesi non si è visto nulla? Se tutti gli stronz* fossero stronz* solo per proteggersi allora non ci sarebbero le patrie galere”.



