Jessica Selassiè: “Sono delusa da me stessa”/ “Non dovevo affezionarmi a Barù”

Jessica Selassiè, con l’eliminazione di Sophie Codegoni, ha trovato in Delia Duran una spalla con la quale sfogarsi. Consapevole del carattere forte e impulsivo della sorella Lulù che non ha ancora digerito le parole che Barù le ha rivolto in confessionale, Jessica si è lasciata andare ad uno sfogo con Delia a cui ha confessato di sentirsi in colpa per essersi affezionata a Barù e di aver creduto di poter avere un rapporto sincero con lui.

“Ci sono rimasta malissimo e sono delusa anche da me che mi sono affezionata. Anche vederlo qui dentro per altri tre giorni non mi va per niente. Sono proprio delusa, non sono arrabbiata ma tanto delusa. Sulle cose che ha detto su di me, la mia famiglia e il fatto delle ‘principesse’. E per fortuna che mi vuole bene, pensa se mi voleva male cosa poteva andare a dire agli altri. Non penso di meritarmi quelle cose, soltanto perché ho detto che era un po’ stratega”, ha confessato Jessica a Delia.

Lo sfogo amaro di Jessica Selassiè

Delia Duran capisce la delusione di Jessica ma la esorta a non colpevolizzarsi e a vivere comunque con serenità gli ultimi tre giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Jessica, però, non riesce a superare la delusione che prova nei confronti di Barù. La Selassiè, in particolare, non tollera l’atteggiamento che Barù ha avuto nei suoi confronti negli ultimi giorni:

“Sono sembrata una pazza e scema che credeva a qualcosa che non esisteva. Lui ai suoi amici diceva che non provava nulla per me e che mi vedeva soltanto come un’amica. Sì lui mi aveva preso di testa. Se anche mi vuole bene è stato eccessivo in certe cose che ha detto. Mi sono illusa e ci tenevo davvero. Con me ha chiuso proprio e non capisco come abbia fatto ad andare in finale”.

