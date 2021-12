Jessica Selassié/ “Stando qui alGF VIP sto aiutando la mia famiglia”

Jessica Selassié: “A Casa la situazione non è facile”

Da qualche settimana Jessica Selassié corre da sola nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita della sorella più piccola Clarissa, Jessica e Lulù sono finite sempre al televoto e questa sera una di loro potrebbe dover lasciare la casa. Nei giorni scorsi Jessica e la sorella sono state molto criticate da alcuni vip per la loro cena etiope, organizzata per far conoscere la tradizione culinaria del loro Paese. Manila Nazzaro non ha apprezzato il gesto perché era il suo turno in cucina e avrebbe preferito preparare qualcosa di meno impegnativo per andare poi a divertirsi insieme ai suoi compagni. Ieri sera le due hanno avuto modo di chiarirsi e Jessica ha confidato alla ex Miss Italia alcune paure e preoccupazioni: “Lavorativamente parlando sto aiutando la mia famiglia in questo momento. A Casa la situazione non è facile, più sto qua più so che sto restituendo a mia mamma e mio padre tutto quello che loro ci hanno dato”.

Jessica Selassiè: "Ero grassa per problemi di salute"/ "Mi prendevano in giro e..."

Jessica Selassié: “Ho perso venticinque chili”

Domenica Jessica Selassié è stata ospite a “Terzo occhio”, la rubrica di approfondimento organizzata da Giacomo Urtis. La principessa ha raccontato che per la sua famiglia il titolo nobiliare non è mai stato importante ma che il vero orgoglio è discendere da un uomo importante come il suo bisnonno: “Quello che i nostri genitori ci hanno sempre insegnato è di avere sempre i piedi per terra, noi non ci siamo mai vantati del nostro cognome”. Purtroppo lei e le sue sorelle sono state avvicinate solo per interesse. Jessica Selassié ha sempre sognato di gestire un giornale di moda, ma le piacerebbe anche cominciare una carriera come conduttrice. La sua adolescenza è stata caratterizzata anche da insicurezze e difficoltà: “Oggi mi vedete molto felice, per quattro anni non lo sono stata per niente. Ero molto in sovrappeso per motivi di salute e solamente con la mia forza e con la mia determinazione ho cominciato a piacermi di nuovo. Ho perso venticinque chili”, ha rivelato, commuovendo gli altri vip.

