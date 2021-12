Jessica Selassié, strip-tease ad Alessandro Basciano/ Ballo sexy, lui si imbarazza e…

Sebbene il compleanno fosse di Jessica Selassié, il vero regalo da parte della ragazza lo ha ricevuto Alessandro Basciano. L’ultimo arrivato nella Casa del Grande Fratello Vip continua ad essere conteso tra la maggiore delle principesse etiope e Sophie Codegoni. Nonostante l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si sia sempre di più avvicinato nell’ultimo periodo a Sophie Codegoni, Jessica non intende mollare la presa e nel tentativo di attrarlo nella sua “trappola”, si è cimentata in una sorta di strip-tease sensualissimo.

Sulle note del brano “Lady Marmalade”, Jessica Selassié ha messo da parte la timidezza e dopo aver fatto sedere Alessandro Basciano al centro della stanza si è cimentata in un sensualissimo ballo mettendo in imbarazzo il giovane, fino a farlo alzare. Il tutto sotto lo sguardo divertito degli altri inquilini che lo hanno invitato a sedersi nuovamente esclamando: “Jessy, è il nostro regalo!”.

Jessica Selassié, strip-tease ad Alessandro Basciano: lui si imbarazza

A consigliare alla giovane Jessica Selassié come sedurre Alessandro Basciano ci ha pensato Giacomo Urtis, che le ha proposto di usare un foulard nel corso del suo balletto sensuale, giocando in modo sexy con il ragazzo. Con l’aiuto di Eva Grimaldi, Basciano si è fatta sfilare la maglia, finendo con l’imbarazzarsi sempre di più, mentre scambiava sguardi complici con l’amico Giacomo.

Il balletto è terminato con l’applauso da parte del gruppo di inquilini, mentre Sophie Codegoni, in preda ad una scenata di gelosia, si allontanava dalla sala salvo poi controbattere successivamente, in bagno, con il ragazzo. Jessica, di contro, sarebbe all’oscuro dei baci finora scambiati tra Basciano e Sophie e starebbe continuando nelle sue tecniche di seduzione, cercando di far cadere ai suoi piedi il bell’imprenditore. Questa sera, però, potrebbe scoprire tutta la verità sul reale interesse del ragazzo… CLICCA QUI per rivedere lo strip-tease.

