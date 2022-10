Jessica Selassié su Manuel Bortuzzo/”La rottura con Lulù? Influenzato, ora infelice”

GF vip, Jessica Selassié si apre a tutto tondo: lo sfogo su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Mentre prosegue il Grande Fratello vip 7, la vincitrice del GFvip 6, Jessica Selassié, torna a raccontarsi anche a margine del soggiorno nella Casa, senza risparmiarsi su Manuel Bortuzzo e il naufragio della lovestory con la sorella, Lulù Selassié. L’occasione che la princesse etiope, reduce dalla vittoria del GFvip 6, ha per tornare ad aprirsi ai media é un’intervista concessa a Turchesando, dove tra le altre dichiarazioni si dice del tutto incredula della rottura di cui sono diventati protagonisti gli ex coinquilini al Grande Fratello vip 6, a reality show ultimato.

“Un fulmine a ciel sereno – definisce quindi la rottura di Manuel Bortuzzo e la sorella Lulù Selassié, Jessica -, non me l’aspettavo per niente, eravamo sul treno abbiamo aperto Instagram e abbiamo visto il comunicato ANSA”. Quindi, il naufragio della storia d’amore tra la sorella princesse etiope e il nuotatore disabile non era nell’aria, ma sarebbe balzato agli onori della cronaca rosa con un comunicato di Manuel Bortuzzo, del tutto inaspettato: “quando sei dentro la casa del GF le persone le conosci al 90%. Abbiamo visto tanti suoi lati un ragazzo molto buono, meraviglioso si è fatto influenzare da situazioni esterne -aggiunge Jessica, sui due ex-. Lei innamorata, ma anche Manuel l’ho visto con lo sguardo languido”. Insomma, Jessica Selassié proprio non riesce a capacitarsi della fine della storia che vincolava la sorella all’amato Manuel Bortuzzo.

L’ex GFVIP 6, ormai archiviato il trascorso amoroso con l’iconica influencer Lulù Selassié, non vivrebbe un periodo felice al di là delle apparenze e i nuovi amori, presunti o reali: “Ora non lo vedo contento come lo era con Lulú -é il punto di vista di Jessica Selassié -, alcune situazioni lo hanno portato a fare determinate scelte. Non l’ho mai più visto né sentito, non ho mai affrontato l’argomento con lui”. Insomma, i rapporti tra Manuel Bortuzzo e Jessica Selassié possono ormai dirsi inesistenti, e viene facile dedursi che lo stesso valga anche per ciò che resterebbe del nuotatore e Lulù.

Jessica Selassié rivaluta la nemica al Grande Fratello vip

Nell’intervista post-Grande Fratello vip 6, poi, oltre a riservare una stoccata a Soleil Sorge la vincitrice del reality non si risparmia neanche sul conto di altri ex coinquilini nella Casa. Sul conto della acerrima nemica Katia Ricciarelli, ha una rivalutazione in positivo: “Scontro molto duro nella Casa, l’ho incontrata questa estate al matrimonio di Davide Silvestri, è stata super carina e ci ha invitato a teatro da lei. Io vorrei andare a vederla, mi incuriosisce e poi è pur sempre Katia Ricciarelli. Lei è una donna che ha l’incazzatura facile, non ti chiede scusa, però passa poi oltre. Dopo un po’ le passa e si dimentica quasi”. Sulla coppia superstite del GFvip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, infine dichiara: “Siamo rimaste amiche con Sophie, loro si sono trasferiti a Roma. Li frequento, li vedo. Sono stata la madrina del loro amore. Da quello che ho capito l’anello sul red carpet (allude al Festival del Cinema di Venezia 2022, ndr) è stata una conferma del loro fidanzamento, mi piacciono molto insieme”.











