Jessica Selassié/ Sua tesi su Nathaly e Antonio: “energie negative da vostra unione”

Jessica Hailé Selassié e l’attenzione su Barù

La puntata del Grande Fratello Vip del 21 febbraio scorso non ha riservato colpi di scena a Jessica Selassié che, con la solita spensieratezza, si è goduta, quasi da spettatrice, gli avvenimenti della Casa. Nel corso della serata, Alfonso Signorini ha mostrato a Jessica e Barù ed ai compagni una clip sul rapporto tra i due VIP. La principessa e il food influencer passano molto tempo assieme, giocano, si stuzzicano e flirtano, senza però concretizzare. Secondo Sophie e Alessandro sono una coppia a tutti gli effetti. Anche gli altri coinquilini sono dello stesso parere e pensano che, presto o tardi, tra i due accadrà qualcosa.

Continua la sua corsa alla finale senza ricevere nessun voto da parte dei compagni. Jessica ha nominato Nathaly Caldonazzo a seguito di alcune diatribe per il cibo e, probabilmente, per la questione irrisolta di Barù. Dopo la puntata c’è stato un battibecco tra Jessica e Barù: pur stuzzicandosi, tra le righe i due si sono lanciati dei messaggi chiari. Poco dopo, forse già alterata e infastidita dall’atteggiamento di Barù, la principessa parlando con Miriana si è detta stanca di essere sempre attenta a tutti i bisogni dei suoi compagni, ma di non aver sempre ricevuto lo stesso trattamento.

Lo sfogo con Miriana Trevisan

Durante il suo sfogo con Miriana, ad esempio, Jessica Selassié ha commentato come a pranzo nessuno si fosse preoccupato di preparare da mangiare anche per lei, costringendola a mangiare da sola quando tutti avevano già terminato. Miriana Trevisan di contro, ha cercato di farle capire che non per forza ciò significa non essere considerata da nessuno, ma, data la sua grande autonomia, ha fatto sì che gli altri si abituassero a non preoccuparsi per lei.

La showgirl le ha consigliato di imparare a chiedere aiuto. Jessica però non sembra intenzionata a farlo poiché vorrebbe che anche gli altri si prendessero cura di lei in modo spontaneo. Il carattere forte e determinato di Jessica emerge anche qualche ora dopo quando è in cucina con Davide e Barù. L’attore loda la principessa per il suo approccio, molto tranquillo e sereno, nonostante la lunga permanenza in casa. Jessica afferma di avere dei momenti di difficoltà, ma di aver vissuto delle situazioni molto più pesanti di questa. Lei regge bene lo stress e cerca di tenere alto l’umore.

La sua idea su Nathaly Caldonazzo

Nel frattempo, all’interno della spiatissima Casa, Jessica Selassié non sembra trovare un punto di incontro con Nathaly Caldonazzo. Il suo rapporto di confidenza molto stretto con Antonio Medugno, anzi, avrebbe scatenato delle critiche proprio da parte Jessica e Miriana. Nelle ultime ore la principessa etiope avrebbe parlato con il giovane campano mettendolo in guardia dal suo rapporto con l’attrice. Mentre il giovane si è domandato come mai la sua amicizia dovesse essere la più criticata, Jessica ha replicato: “Anche io, Alessandro e Sophie siamo un gruppo ma tra di noi non ci diciamo le cose che Nathaly ti dice”.

Secondo la Selassié, Antonio starebbe subendo una cattiva influenza proprio da parte di Nathaly tanto da definirlo “la sua pedina”: “lei lavora di strategia dietro e vi usa per arrivare dove vuole arrivare”, ha commentato Jessica, sicura della sua stessa teoria. Si tratta di una semplice ma forte antipatia nei confronti di Nathaly o c’è qualcosa in più? “Sentiamo delle energie negative nella vostra unione”, ha aggiunto la principessa etiope.



