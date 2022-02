Jessica Selassiè tenta di baciare Barù/ Video, lui ricambia? no! si scansa ridendo…

Jessica Selassiè ha tentato molto garbatamente di baciare Barù, ma questi si è scansato, rifiutando il gesto affettuoso. Continua a quindi a non esplodere la liason fra la Principessa e il food blogger, e nonostante fra i due vi sia intesa, feeling e senza dubbio una grande amicizia e un’attrazione, l’amore non ha ancora fatto capolino. Lo si è capito chiaramente proprio dal gesto di cui vi abbiamo accennato sopra, registrato qualche ora fa nella casa più spiata d’Italia. Come potete notare dal video pubblicato qui sotto, Jessica Selassiè era seduta cavalcioni su Barù, e la stessa, un po’ a sorpresa, si avvicinata in maniera furtiva cercando di baciare il nipote di Costantino Della Gherardesca, con un bacio a stampo.

Peccato però che lo stesso si sia scansato con una risata. Niente da fare quindi per la sorella di Lulù e Clarissa, e tale gesto potrebbe di fatto far cadere definitivamente le speranze della principessa. Tra l’altro poche ore prima del bacio non andato a buon fine, proprio Barù aveva fatto chiarezza con la sua “contendente”, spiegandole che fra di loro non sarebbero potuto nascere nulla oltre all’amicizia. “Mi sembra che la nostra amicizia così funziona – le parole di Barù – o mi devo allontanare sennò te la prendi? Sì, tutto il giorno… E non mi porta questo e non mi fa la pasta… Sì, stai scherzando fino a un certo punto. Ma lo sento che c’è un po’ di pesantezza”.

JESSICA SELASSIE’ TENTA DI BACIARE BARU: LE PAROLE DEL FOOD BLOGGER CON SOLEIL E LULU’

Poi Barù aveva ha proseguito: “Non è solo uno scherzo. No, perché altrimenti mi allontano. Non voglio che ci rimani male. Sennò oggi facevo la pasta con le cipolle e l’aglio senza fare il riso, per esempio… Per essere carino… Non è che quello vuol dire che… Una carineria”. Per mettere ulteriormente le cose in chiaro, poco dopo Barù aveva parlato con Soleil Sorge e Lulù, spiegando che anche al di fuori della casa del GF Vip 2021, fra lui e Jessica Selassiè non sarebbe potuto accadre nulla.

Fino a che punto continuerà ad umiliarsi dietro l'orso paleolitico? E pensare che era la mia preferita 💀 #gfvip





