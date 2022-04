Jessica Selassiè toglie follow su Instagram a Barù/ Polemica dopo Verissimo: “Cafone”

Dopo le dichiarazioni di Barù fatte a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin, in cui l’ex gieffino ha chiuso definitivamente tutte le ipotesi su una relazione tra lui e Jessica Selassié, la principessa ha deciso di far sentire la sua voce, prendendo una posizione nei confronti del nipote di Costantino della Gherardesca che non è passata inosservata ai fan dei “Jeru”, che si aspettavano un fidanzamento tra i due dopo la fine del programma.

Ma cosa è successo, esattamente? Partiamo dall’antefatto: Barù, durante l’intervista, ha voluto mettere fine una volta per tutte alle voci che lo volevano al centro di una relazione con Jessica Selassié. Queste sono state le sue parole: “Non sono innamorato, vorrei mettere una fine a questa storia che non è mai esistita. Le voglio bene, ho un affetto profondo per un’amica”. La principessa, allora, dopo aver udito queste dichiarazioni, ha deciso di defolloware l’ex coinquilino da Instagram.

Barù scarica Jessica Selassié, fan in delirio

Dopo l’intervista, tutti i fan della coppia tra Barù e Jessica Selassié, i “Jerù”, si sono riversati su Twitter per commentare l’accaduto, scrivendo sui social in maniera molto pacata: “Ci è sempre piaciuto il loro rapporto ed essendo sognatori ci piacerebbe vederli insieme. Se così non dovesse essere li sosterremo e apprezzeremo lo stesso come singoli”.

Se qualcuno appoggia i due ex finalisti del Grande Fratello Vip, in molti tuttavia non sembrano pensarla alla stessa maniera e nelle ultime ore hanno commentato e offeso Barù per quanto detto su Canale 5 nel corso della sua ospitata a “Verissimo”, ricorrendo anche a messaggi privati su Instagram che Barù Gaetani ha voluto condividere con tutti i suoi follower, in cui un utente lo ha definito un “cafone arricchito”, a cui il finalista del GF Vip ha risposto ironicamente: “Sarebbe il mio sogno”.

