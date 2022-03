Jessica Selassiè verso L’isola dei famosi 2022?/ I fan sognano la coppia con Barù ma…

L’isola dei famosi 2022, Jessica Sélassié non esclude lo sbarco

Nella serata del 21 marzo 2022, è andata in onda la prima puntata de L’isola dei famosi 2022 e al contempo è partita la trasmissione parallela Isola Party, condotto da Ignazio Moser e Veronica Barbieri, che -tra le altre special guest- ha ospitato la vincitrice del Gf vip 6, Jessica Sélassié. Nel nuovo intervento, tra una chiacchiera e l’altra e in risposta alle curiosità generali sul suo conto, l’etiope non ha escluso un futuro sbarco in qualità di isolana in Honduras, per il gioco di Canale 5. Questo nonostante le difficoltà che uno sbarco in Honduras comporterebbe, con le prove di sussistenza previste al reality honduregno, tra cui il disagio messo in conto per via della scarsità di acqua e cibo: “Se io dovessi partecipare a L’Isola dei Famosi? Credo che la cosa che mi mancherebbe di più sarebbe la doccia. Credo che sarebbe l’unico disagio perché il digiuno non mi spaventa”. Alla prima curiosità è poi seguita una seconda chicca di gossip, quando Valentina chiede alla princess con chi farebbe squadra tra le sorelle, Clarissa e Lulù Sélassié, che insieme a lei hanno preso parte al Grande fratello vip 6. La risposta di Jessica non si fa attendere molto e spiazzerà molti, in primis tra i fedeli sostenitori del trio di princess.

Jessica Sélassié bypassa le sorelle Clarissa e Lulù, in vista di un possibile sbarco a L’isola dei famosi 2022

La replica di Jessica Sélassié (che potrebbe debuttare come tronista a Uomini e donne, ndr), nel dettaglio, non indica nessuna tra le sorelle di quest’ultima, Clarissa e Lulù Sélassié, come a voler dire che la vincitrice del Grande fratello vip 6 non gradirebbe l’idea di dover fare coppia a L’isola dei famosi con una delle due familiari. “Io partirei con mio fratello”, è l’esternazione che suona come una frecciatina alle sorelle, quella di Jessica, reduce dal trionfo al Gf vip 6, una vittoria schiacciante con cui quest’ultima ha sbaragliato la concorrenza degli altri gieffini in corsa al reality, incluse le sisters. E, in replica a chi crede che lei non partirebbe con Clarissa e Lulù, per via di alcuni screzi e conti in sospeso lasciati tra loro, Jessica mette “i puntini sulle i”, facendo chiarezza sulla sua posizione rispetto al rapporto che la vincola alle sorelle principesse. Fa quindi sapere di non avere nulla contro Clarissa e Lulù, lasciando intendere di preferire il fratello alle sorelle -in prospettiva di un possibile sbarco in Honduras- semplicemente perché lui le saprebbe fare da giusta spalla in un reality sulla sopravvivenza, come quello che ora conduce Ilary Blasi con la collaborazione degli opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. I fan continuano a sognare la coppia Barù-Jessica come concorrenti all’Isola dei famosi 2022 ma ad ora sembra che questo desiderio debba restare tale per la fandom dei jerù!

Tra le due litiganti… il terzo gode! 😏 Twittate con #IsolaParty per interagire in diretta! Seguite ORA la direttahttps://t.co/SwbP7ThP3Q pic.twitter.com/f0HcSKDJXL — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 21, 2022

Intanto, nel reality made in Honduras è già scontro tra l’opinionista Vladimir e il concorrente unico Clemente Russo in coppia con la moglie Laura Maddaloni. Il motivo? L’opinionista non vede di buon occhio che lo sportivo non abbia sostenuto il lancio dall’elicottero come tutti gli altri concorrenti, al momento dell’approdo in Honduras.

