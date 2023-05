Jessica Selassiè vittima di body shaming sui social/ “Quanta cattiveria e ignoranza…”

Jessica Selassiè si allena con Gianluca Costantino: il video su Instagram tempestato di insulti

Mesi dopo la sua conclusione, il GF Vip continua ad essere oggetto di dibattito in rete soprattutto quando si tratta di vicende recenti e relative ai personaggi che si sono messi in mostra nelle ultime edizioni del reality. Stando a quanto riportato dal portale Isa e Chia, un’ex volto del programma sarebbe stata vittima di una vicenda poco edificante e che avrebbe a che fare con il tema del body shaming. Il tutto sarebbe avvenuto su Instagram con protagonista Jessica Selassiè; vincitrice della sesta stagione.

Gli haters sui social possono essere utili per i personaggi pubblici e influencer; avere un contatto con le critiche, affinché siano costruttive, vale forse più di tanti complimenti. Le ultime vicende che riguardano Jessica Selassiè mostrano però l’altro lato della medaglia ovvero come l’odio sui social possa raggiungere derive sconfortanti e becere. Nel merito della questione, la vincitrice della sesta edizione del GF Vip aveva pubblicato un video mentre era intenta ad allenarsi con Gianluca Costantino. “A volte le cose non vanno come speravi… Ma tu non arrenderti”, questa la didascalia scelta da Jessica Selassiè, ignorata da una parte di utenti che si sono invece concentrati nell’atto vile degli insulti immotivati.

Gianluca Costantino sbotta per gli insulti a Jessica Selassiè: “Il body shaming può avere effetti molto negativi…”

I commenti sotto il video pubblicato da Jessica Selassiè – quelli negativi chiaramente – erano tutti rivolti a denigrare l’aspetto fisico della giovane. Le argomentazioni erano tutte fuorchè costruttive, volte unicamente ad offendere senza una ragione reale. Ennesimo esempio di body shaming ascrivibile al web che sembra diventare un fenomeno purtroppo sempre più diffuso. Dopo aver letto le valanghe di offese arrivate sotto il post, è intervenuto sulla questione proprio Gianluca Costantino, presente con Jessica Selassiè nel video. “Sono sconcertato. Non pensavo che la cattiveria, l’ignoranza arrivassero a tal punto da commentare deridendo e giudicando una persona in questo modo. Jessica è un personaggio pubblico ma non per questo può subire certi giudizi e critiche di questo tipo“.

La furia più che giustificata di Gianluca Costantino, in difesa di Jessica Selassiè vittima di body shaming sul web, continua senza mezze misure. “Il body shaming può avere effetti emotivi negativi, tra cui abbassamento di autostima e lo sviluppo di problemi psicologici e/o comportamentali”. Il giovane tenta dunque di sensibilizzare sull’importanza del tema, sottolineando come un atteggiamento così becero e superficiale possa arrecare danni alle personalità anche più forti. “Fate attenzione a quello che dite e a quello che scrivete, le parole a volte possono essere delle armi molto pericolose“. Il personal trainer, amico di Jessica Selassiè, conclude così il suo sfogo: “Jessica sta facendo un percorso con molta tenacia e volontà e sono certo che riusciremo nei nostri obiettivi”.











